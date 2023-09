Raven estuvo presente en la IV edición de InnovaSummit en Chile

El pasado 30 y 31 de agosto se celebró en Chile la IV edición de InnovaSummit 360 CL, una instancia centrada en reunir a las startups más innovadoras de Latinoamérica. Este evento se ha posicionado como uno de los mayores encuentros internacionales dedicados al Corporate Venture Capital (CVC) y Corporate Venturing (CV).

Además de una gran cantidad de startups tecnológicas, dentro de su agenda, la IV edición de InnovaSummit 360 CL contó con la presencia de grandes speakers nacionales e internacionales, expositores que entregaron sus conocimientos sobre innovación corporativa. Entre ellos, Juan José de la Torre, CEO de Raven, una compañía de expertos en disrupción de negocios impulsada por el diseño, la experiencia, la tecnología y el análisis de datos.

Como un referente mundial en negocios digitales, disrupción y transformación digital, Juan José (J. J.) es un experto en las áreas de estrategia, innovación y digital y ha sido reconocido como uno de los 18 principales líderes en Transformación Digital del mundo y uno de los 5 principales influyentes en Marketing Digital. Recientemente, participó como panelista en el White Page International cónclave en Dubai, instancia en la que fue parte del Panel Discussion - Reimagining Leadership: The Evolving Role of a Business Leader in Tomorrow's World y en el que se le hizo entrega del premio Global Inspirational Leaders Award 2023.

Durante su charla, J. J. De La Torre reveló: “El cóctel perfecto para la disrupción combina audacia, comprensión profunda del cliente y un enfoque en experiencias auténticas", dejando en claro que un producto pensado y desarrollado con enfoque en las personas y sus necesidades reales, son indispensables para el éxito de una propuesta disruptiva.

El problema radica en que “el 92 por ciento de los CEO están invirtiendo en transformación digital; sin embargo, un 84 por ciento de estos esfuerzos fallan”, destacó J. J. "Al mismo tiempo, solo un 5 por ciento de las empresas están optando por la disrupción tecnológica. Lo que vemos son procesos eficientes sin evolucionar el modelo de negocio e impactar al consumidor como resultado de este trabajo. Las soluciones disruptivas deben basarse en necesidades auténticas del cliente, no en suposiciones”.

Presencia en la IV edición de InnovaSummit en Chile Raven es una compañía dedicada a ayudar a las empresas a crear nuevas propuestas de valor mediante la experiencia, la aceleración y la generación de un impacto tangible y real. Para lograrlo cuentan con un equipo de expertos en tecnología, innovación, diseño, ingeniería y análisis dividido en cuatro verticales: Business, Experience, Growth y Tech. Esta compañía no se define como una empresa de consultoría, sino como un grupo de especialistas en disrupción, diseñadores y aceleradores de negocios, dedicados a cocrear e impulsar el crecimiento de sus clientes.

La innovación forma parte fundamental de su filosofía de trabajo y es precisamente una de las razones por las que este año estuvieron presentes en la edición de 2023 de InnovaSummit. Un encuentro internacional cuya intención principal es llevar a Chile y a toda la región a otro nivel en materia de innovación corporativa, principalmente en todo lo relacionado con el desarrollo del Corporate Venturing y CVC.

La firma Raven, especialista en innovación corporativa, diseño y aceleración disruptiva de negocios, fue una de las startups presentes en el evento, entre las que se congregaron empresas enfocadas en la cultura de la innovación, ciudades inteligentes y electromovilidad, sustentabilidad y energía.

Raven Vision en InnovaSummit 2023 La presencia de Raven no pasó desapercibida. Entre las atracciones de su stand, destacaron sus múltiples pantallas, el dinamismo audiovisual, una pizarra para rellenar con notas en respuesta a la pregunta “¿qué características debe tener un líder innovador?” y la presentación de un juego en línea diseñado por su equipo de expertos, llamado Raven Vision, Medición de Liderazgo Innovador. Se trata de un elemento lúdico digital e interactivo y, si bien el juego puede parecer sencillo a primera vista, lo cierto es que fue diseñado de una manera meticulosa, que permite identificar con una notable precisión las cualidades innovadoras y de liderazgo de los jugadores.

El funcionamiento del juego es simple, ya que consiste básicamente en responder a dos preguntas clave que revelarán la capacidad para generar ideas disruptivas y liderar la innovación en una empresa.

Cada pregunta está directamente relacionada con la innovación y la creatividad. Además de eso, no son iguales para todos los participantes, sino que cambian y se generan de forma aleatoria para sorprender en las próximas rondas. Cada pregunta cuenta con tres opciones de respuesta, enfocadas a evaluar el nivel de liderazgo disruptivo, que puede clasificarse en: explorador, visionario e innovador.

Sobre el impacto de InnovaSummit 2023 Eventos como InnovaSummit son clave para impulsar la innovación no solo en Chile, sino en toda la región. La buena noticia es que ahora mismo en toda Latinoamérica, hay múltiples compañías y startups que están marcando precedentes en sus respectivos sectores.

Prueba de lo anterior fueron los más de 100 speakers nacionales e internacionales que asistieron al evento, así como los más de 600 asistentes, provenientes de países como Argentina, México, Colombia, España, Estados Unidos, Brasil y Perú, entre otros.

Todos ellos pudieron acceder a paneles de conversación y charlas, instancias de networking, interacción 1:1 con speakers de primer nivel, showroom de startups y mucho más.

Todos estos aspectos, sumados a los 5 salones de innovación y más de 20 fondos de inversión, hacen de InnovaSummit uno de los eventos del sector más importantes del año a nivel internacional.

Tras el éxito que resultó ser esta edición, se espera que para el próximo año muchas más startups se sumen a la convocatoria y se siga impulsando la innovación tecnológica y corporativa en toda la región. En este aspecto, Raven confirma su interés de participar en la próxima versión del evento el 2024, para poder compartir con el público su propuesta como aliado clave para todas las empresas modernas que busquen disrupción y aceleración empresarial, a cargo de un equipo de verdaderos expertos en negocios, diseño, tecnología y datos.