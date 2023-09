¿En qué consiste el virus del papiloma humano? Carmen de Endosofia lo explica

La mayoría de las personas tienen una idea básica de lo que es el virus del papiloma humano (VPH). Sin embargo, todavía hay muchas ideas erróneas sobre lo que abarca este microorganismo infeccioso y sus consecuencias en la salud. A diferencia de lo que se piensa, este virus no hace referencia a un único organismo, sino que incluye a más de 200 virus relacionados, cuya infección puede variar en función de cada caso.

En esta ocasión, Carmen Camuñez, experta en acompañamiento femenino y creadora de la Endosofía, explica en qué consiste el virus del papiloma humano y las diferentes maneras en las que este puede afectar la salud de las mujeres.

Virus: tipos y riesgos para la salud De este grupo de 200 virus relacionados con el VPH, se puede decir que la mayoría no causan enfermedades graves que puedan poner en peligro la vida de las mujeres. Algunas de las cepas se transmiten exclusivamente por contacto sexual, pero existen muchas otras que sobreviven en ambientes poco salubres, por lo que es recomendable siempre tener cuidado con la higiene y la protección de las partes íntimas, en especial en lugares públicos.

Al menos 14 de los virus del papiloma humano registrados pueden considerarse como peligrosos, siendo los VPH16 y VPH18 los que más afectan a las personas infectadas. Estas cepas pueden ocasionar daños graves en el sistema reproductor femenino, causando varios tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de cuello uterino. A diferencia de otras áreas con presencia de células precancerosas o cancerosas que presentan síntomas como picazón o ardor, el cuello uterino no genera ninguna alteración que prenda las alarmas sobre el desarrollo de una enfermedad, por lo que es muy importante realizarse exámenes periódicos de detección que ayuden a mitigar el riesgo de avance de cualquier enfermedad producida por el virus de papiloma humano.

Acompañamiento integral como método de prevención Aunque métodos de protección como el preservativo y las barreras bucales previenen la transmisión de algunas cepas de VPH, no son tan efectivos para evitar el contagio, ya que no impiden del todo el ingreso del virus al cuerpo. En la actualidad, existe una vacuna que se aplica a niñas entre los 9 y los 12 años, la cual evita el contagio del virus en al menos 2 tipos virus de riesgo bajo y 7 de riesgo alto. Aun así, es recomendable acudir a un acompañamiento experto integral, ya que existen metodologías que no están tan integradas en la medicina tradicional, como la educación mediante la autopalpación del cérvix, como enseña Carmen en sus acompañamientos.

Endosofía ofrece a las mujeres un completo plan de acompañamiento psicológico y físico con enfoque de género, el cual busca crear consciencia sobre la importancia del virus del papiloma humano y generar estrategias para minimizar su propagación. Las interesadas solo deben acceder a la página web y solicitar más información sobre su Programa de Salud Femenina Integral, cursos, asesorías y terapias personalizadas para despejar sus dudas en la materia.