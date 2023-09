Externalizar los servicios de bienestar de hoteles con Masshotel

Actualmente, los hoteles pueden acceder a la externalización de distintos tipos de servicios para ahorrar costes. En concreto, la gestión de zonas y servicios de wellness pueden resultar complicadas para algunos establecimientos, ya que es necesario contratar personal, mantener instalaciones, promocionar servicios y gestionar nóminas, entre otras tareas.

Ahora bien, con el apoyo de la empresa Masshotel es posible ofrecer servicios en hoteles de una manera sencilla. Esta empresa se dedica a la gestión de wellness rooms y spas, entre otros servicios desde 2012. Desde entonces, se han asociado con hoteles de Barcelona, Madrid, Donosti, Bilbao, Alicante y Menorca que, actualmente, ofrecen servicios de bienestar a través de Masshotel.

Externalización de servicios en hoteles con Masshotel Esta empresa funciona como socio estratégico de distintos hoteles que, a su vez, buscan ampliar su oferta de servicios para añadir valor a su operación. Entonces, con el apoyo de Masshotel, un establecimiento puede ofrecer servicios de bienestar corporal, fisioterapia, quiromasaje y belleza.

Además, la oferta de Masshotel es integral e incluye la provisión de todos los elementos necesarios para la prestación de los servicios de bienestar, además del material soporte a la venta. Para prestar estos servicios, esta empresa cuenta con un equipo de profesionales especializados, cualificados y titulados. Esta firma también se encarga de todo lo relacionado con prevención de riesgos y responsabilidad civil.

De esta forma, un hotel puede disponer de una carta completa y variada de tratamientos de salud, belleza y bienestar, obteniendo una ventaja competitiva en su segmento. Asimismo, estos servicios mejoran tanto el margen de explotación de un hotel como la experiencia de los huéspedes.

Por otra parte, en temporada alta, cuando la solicitud de este tipo de servicios es elevada, el hotel no tiene problemas de escasez de plantilla. Además, en temporada baja, cuando la demanda desciende, el establecimiento no tiene que asumir un coste que no va a amortizar.

En qué consiste el servicio de bienestar de Masshotel A través de un ejemplo, es posible tener una idea más acabada de cómo funcionan los servicios que ofrece una empresa. En este sentido, si un cliente solicita un masaje en la recepción del hotel, este puede ser gestionado por el personal en el área privada de la plataforma web de Masshotel. Entonces, en menos de una hora, un terapeuta se presenta en el hotel y brinda el servicio requerido. A su vez, el huésped lo identifica como un servicio propio del establecimiento.

En cuanto al pago, el cliente abona el servicio con la factura del hotel. Después, cada final de mes Masshotel emite una factura al establecimiento con los márgenes previamente acordados.

Gracias a Masshotel, es posible externalizar servicios en hoteles de una manera eficiente y conveniente. De este modo, un establecimiento puede ampliar su oferta de servicios y mejorar su margen de ganancias.