Tablas compuestas por consorcios bacterianos, la alternativa sostenible a la madera de Dibiogen

La madera es actualmente uno de los materiales más utilizados en una gran variedad de industrias, que van desde el sector de la decoración y el mobiliario hasta la industria de la construcción. Lamentablemente, esto significa que cada año millones de hectáreas de árboles son cortados para obtener la madera necesaria para todo lo anterior, impactando gravemente en el medioambiente. No obstante, los avances en la investigación biotecnológica presentan hoy en día una alternativa para obtener madera sin árboles. Esto es precisamente lo que presenta la firma de biotecnología Dibiogen, que está desarrollando tablas compuestas por consorcios bacterianos.

Madera sin árboles, una opción sostenible frente a la tala desmoderada Dibiogen es una compañía que está revolucionando el mercado debido a las investigaciones, la innovación y los productos que ha sido capaz de crear gracias la biotecnología, como las tablas de madera sin árboles. Se trata de una alternativa a la madera proveniente de la tala de extensas áreas verdes que progresivamente ha traído serias consecuencias ambientales y destruido diversos ecosistemas. Estas tablas de madera son producto del milagro de la biotecnología, que recure a consorcios bacterianos. Estas tablas son especialmente ideales para la elaboración de mobiliario, ya sean muebles, mesas, lámparas, sillas, camas, etc. Sus características son muy similares a la de la madera real y el acabado es prácticamente igual. Por lo tanto, no solo es una alternativa que funciona perfectamente a nivel funcional, visual y estético, sino que además es sostenible y contribuye a la conservación de bosques en el mundo.

Obtener madera sin árboles Dibiogen no solamente produce madera sin árboles, sino que de hecho desarrollan soluciones biotecnológicas diferentes para una gran variedad de industrias. Sin embargo, tanto su madera sin árboles como el resto de su producción se obtiene a partir de una misma base: la tierra. De la tierra es de donde extraen las bacterias que necesitan para posteriormente, en un ambiente controlado de laboratorio, aislarlas y aglomerarlas. De allí se obtiene lo necesario para formar los tejidos que serán la base para todos sus productos, incluyendo la madera. Después de haber obtenido los tejidos base, se configuran según las especificaciones y características de cada producto. Por último, se procede a la fase de cultivo, donde se forman las características finales.

Recientemente, Dibiogen obtuvo el apoyo de parte de Idea GTO, un espacio impulsado por el Gobierno del Estado de Guanajuato que impulsa la evolución a través de la innovación y la ciencia, con el que la empresa ha logrado una validación comercial en España. Esto les ha permitido conectar con múltiples interesados en este y sus demás productos en el viejo continente.