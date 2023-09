Beneficios de registrar una marca o patente en Los Estados Unidos, una tendencia global

En el entorno comercial globalizado de hoy, proteger la identidad de su marca comercial o su emprendimiento es más crucial que nunca. El registro de marca o patente en los Estados Unidos brinda esa protección y ofrece una variedad de beneficios directos para las empresas y los emprendedores. El acceso a un mercado acostumbrado a consumir con un alto poder adquisitivo convierte el registro de una marca o patente en un trámite necesario. De cara a un mundo cada vez más interconectado.

Por ello, se pueden explorar algunos de sus principales beneficios.

Exclusividad: una marca comercial o patente registrada en Estados Unidos le otorga al empresario el derecho exclusivo de usar su marca, logotipo o invención en todo Estados Unidos. Esta exclusividad es un factor clave para mantener la singularidad y la integridad de una marca o invento, lo que lo diferencia de la competencia.

Cumplimiento legal: con una marca registrada o una patente, se obtiene una base legal sólida para proteger sus derechos. En casos de infracción, estará mejor posicionado para hacer valer sus derechos y salvaguardar su propiedad intelectual.

Reconocimiento y credibilidad de la marca: las marcas registradas y las patentes mejoran la reputación de su imagen comercial, agregando un sentido de legitimidad y confiabilidad en la mente de los consumidores. Demuestran su compromiso con la protección de su marca o invención, lo que puede aumentar significativamente la confianza y la lealtad del consumidor.

Mejora de activos: las marcas registradas y las patentes son activos valiosos. Pueden aumentar drásticamente el valor de su empresa, haciéndola más atractiva para posibles inversores y compradores. Al mismo tiempo que pueden ser un legado para su patrimonio familiar. Adicionalmente, el registro de una marca o patente en los Estados Unidos, se puede utilizar como base para buscar protección en países extranjeros, incluidos los de la Unión Europea y Asia.

El registro de una marca comercial o patente en los Estados Unidos ofrece una protección incomparable para su marca o invención, lo que refuerza el valor de su empresa y mejora su reputación, adicionalmente, a que en un mercado con tan alto poder de consumo no tardaran en aparecer oportunidades de negocios e inversión.

¿Por qué no registrar la marca o patente hoy? En Alcoba Law cuentan con “Trademark Now Franchise Later” un programa para emprendedores que permite recibir el respaldo que el empresario necesita en el mercado norteamericano. Ya sea que se intente ingresar con productos vía Amazon, buscando financiamiento o inversionistas, visas para mejorar los estatus migratorio o sencillamente para proteger la marca o emprendimiento “Trademark Now Franchise Later” tiene las herramientas para blindar la marca o emprendimiento de cara al mercado global.