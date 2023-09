Obras y reformas integrales con Solum

A la hora de realizar un proyecto de obras y reformas de una vivienda, local, oficina, etc., a menos que se tengan muy buenos conocimientos en el área, lo ideal es siempre contratar los servicios de profesionales con experiencia. Así, uno se asegura de tener un trabajo de calidad, ahorro global de dinero, optimización de recursos, entre otras ventajas. En Madrid, una de las compañías más destacadas en obras y reformas es la firma Solum. Esta es una empresa constructora especializada en reformas integrales tanto de viviendas como de locales comerciales. Su larga trayectoria y la calidad de los servicios que ofrece, la hacen el aliado ideal a la hora de necesitar un trabajo de este tipo.

Obras y reformas integrales en Madrid a cargo de una empresa con experiencia La empresa especialista en obras y reformas llamada Solum se destaca por contar con un equipo de técnicos, arquitectos, aparejadores e ingenieros industriales. Su amplia experiencia y conocimientos sobre el área, los hace perfectamente aptos para cualquier tipo de proyecto y/o asesoramiento urbanístico y técnico. Lo que hace esta empresa es conocer de primera mano el proyecto y los gustos personales en cuanto a obras y reformas integrales que necesiten sus clientes. Partiendo de allí, ellos como expertos ofrecerán el asesoramiento profesional adecuado, presentarán las soluciones adecuadas o incluso pueden aconsejar sobre las nuevas tendencias en diseños de espacios, etc. Cada reforma la proyectan individualmente, comprometiéndose por escrito a cumplir con los plazos y avanzar según lo que se haya acordado previamente. Ya sea un proyecto de reforma o rehabilitación de interiores o exteriores, los especialistas de Solum cuentan con todo lo necesario para realizar el trabajo. Su calidad y profesionalidad es ampliamente respaldada por la confianza de su amplia cartera de clientes.

Motivos para contar con los servicios de Solum En primer lugar, porque se trata de una empresa que trabaja con la mejor calidad, incorporando en su equipo a algunos de los mejores profesionales de todo el sector. Pero además de eso, porque en cada proyecto tienen un encargado que se supervisa todos los días que la reforma del cliente se esté haciendo según lo acordado. Una vez terminada la obra, la empresa ofrece 2 años de garantía al cliente. Otra de las grandes ventajas que ofrece esta compañía, es que garantizan al cliente un precio muy competitivo y además cerrado, por lo que no habrá sorpresas, sino que los costes estarán bien detallados y totalmente comprensibles.

Solicitar los servicios de Solum obras y reformas es muy sencillo y puede hacerse desde su sitio web. Allí en el apartado de contacto se encuentra no solo su número de teléfono, sino también su dirección en Madrid y un formulario de contacto online.