Los ambientadores recargables y sostenibles de Glamour Parfum refuerzan su compromiso con el medioambiente

Los ambientadores son uno de los bienes de consumo generalizado que contaminan el medioambiente. Esto no se debe únicamente a los químicos y gases que afectan a la huella de carbono, sino también a sus envases que tardan años en descomponerse una vez se descartan, influyendo en la acumulación de desechos sólidos.

Glamour Parfum se propone acabar con esta problemática, a partir de sus flamantes ambientadores recargables y sostenibles. Con su City Collection, las personas podrán disfrutar de los diversos aromas de las ciudades más famosas del mundo reduciendo su impacto ambiental.

Ambientadores prácticos, reutilizables y sostenibles Cada uno de los ambientadores de Glamour Parfum están diseñados de manera que la base del atomizador pueda ser reemplazada, fomentando así el uso continuo de un mismo envase. Pero la empresa no se queda solo en esa instancia, sino que también trata el tema de los gases nocivos que tanto afectan a la atmósfera.

En primer lugar, su composición no integra ningún componente que afecte a la salud ni gases a presión, lo que supone una gran alternativa para aquellos aerosoles que sí contaminan. No solo eso, sino que su mecanismo de spray hace que la dispersión de partículas se reduzca a su mínima expresión, pudiendo concentrar el aroma en un lugar específico, extendiendo aún más la duración del mismo.

Esta combinación de factores dan como resultado un ambientador que se vuelve 100 % ecofriendly. Cada uno de sus atomizadores tienen una larga vida útil, no emite gases contaminantes y además es recargable, por lo que el envase se vuelve reutilizable.

La calidad, un aspecto fundamental en Glamour Parfum La fortaleza de Glamour Parfum no es solamente su sostenibilidad, sino también su calidad, ya sea de productos o de servicios. A partir de la City Collection, las personas tienen a su alcance aromas capaces de transportar a cualquiera a las ciudades más famosas del mundo.

La nueva colección de aromatizantes encapsula el olor de hasta 18 ciudades, entre las que se pueden encontrar Nueva York, Barcelona, Tokyo, y muchas más. Esto es capaz a partir del trabajo de los laboratorios Le Chemin de Fer, que centran su foco de cada uno de sus productos a partir de las sensaciones y experiencias humanas.

La producción de la City Collection es una muestra de que la calidad y sostenibilidad pueden convivir en perfecta armonía. Y toda esta innovación es posible por la entrega del equipo de trabajo de Glamour Parfum, el cual se encuentra siempre a disposición del cliente.