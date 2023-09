Multiplicar la productividad de las cocinas profesionales con la Multifunción Precipan de BONNET

Hasta 8 formas de cocinar en una sola máquina de apenas 1 m2.

En el año 1992, BONNET, el prestigioso fabricante francés de maquinaria de cocina industrial, fue uno de los grandes pioneros en crear la primera sartén multifunción.

30 años después, la Multifunción Precipan ha conquistado las cocinas de miles de chefs y de profesionales de la hostelería de todo el mundo.

Gracias a una continua apuesta en I+D+I y a la estrecha colaboración con muchos de los mejores chefs, BONNET ha conseguido una máquina perfecta.

La Multifunción Precipan es uno de los equipos más versátiles e imprescindibles en las cocinas profesionales, convirtiéndose en un aliado indispensable para dar el servicio excelente que toda cocina requiere.

La Multifunción Precipan de BONNET puede sustituir a muchas de las máquinas que se encuentran hoy en día en una cocina profesional, como plancha, freidora, marmita, cuecepasta, etc.

Con esta, se pueden llevar a cabo todo tipo de preparaciones, ya que permite 8 formas diferentes de cocción (al vapor, a la parrilla, guisos, cocciones lentas, etc.). Con un solo equipo de apenas 1 m2, se pueden preparar todos los servicios del día: los desayunos (huevos, tostadas, tortitas, tortillas, salchichas, etc.), el almuerzo, después las meriendas, las cenas...

Se podrán programar los menús y conectarla con otros equipos, ya que cuenta con la más avanzada tecnología y conectividad.

Y como todo lo que fabrica BONNET, la Multifunción Precipan destaca por ser una de las más robustas, fiables, operativas, ergonómicas e intuitivas del mercado.

A través de IHS Tecnológicos, distribuidor oficial de BONNET en España, se explorará en detalle cómo sacar el máximo provecho de la Sartén Multifunción Precipan de BONNET, incluso si se desea implementar un sistema de línea fría en una cocina.

Multifunción Precipan en pequeños restaurantes o grandes volúmenes La Sartén Multifunción Precipan de BONNET se fabrica en varios modelos cuya capacidad de producción se adapta a diferentes necesidades, ya que oscilan entre 18 y 150 litros.

Así, permite cocinar pequeñas producciones o grandes volúmenes en un solo equipo de apenas 1 m2.

Consigue cocinar a la vez, y sin mezclar sabores, carnes, pescados, verduras, postres, etc. con acabados exquisitos de forma rápida y con total agilidad para el personal de la cocina.

¿Cómo aprovechar su capacidad al máximo? Una de las grandes ventajas es que se puede sustituir por la marmita, la plancha, cuecepasta, freidora, etc., aprovechando sus 8 modos de cocción, altamente versátiles, como hervir a fuego lento, estofar, saltear, asar a la parrilla, hervir, freír, cocinar al vapor, etc.

En modo de preparación, como la cocción prolongada durante la noche, por ejemplo, es una extraordinaria aliada.

La más avanzada tecnología permite gran potencia de calentamiento de su tanque, lo que aporta una gran capacidad de respuesta que consigue el dorado perfecto de los alimentos.

Y gracias también a su alta tecnología, la superficie de Precipan permite 6 zonas diferentes de temperatura, para adaptar cada una de ellas a los diferentes alimentos que se van a cocinar.

Esto permite cocinar a la vez pescados, carnes, huevos, verduras, etc., sin mezclar sabores y dando a cada alimento su punto exacto.

Además, el poder controlar la temperatura multipunto permite que las preparaciones líquidas alcancen su punto de ebullición de forma rápida y precisa.

La Sartén Multifunción Precipan de BONNET es ideal para cualquier tipo de plato que un chef pueda imaginar.

Cocción lenta Esta función es muy valorada por los grandes chefs. Durante la cocción lenta, los jugos y coulis se incorporan a los alimentos, consiguiendo unos sabores únicos y refinados en muy poco tiempo.

El calor del tanque logra transformar el agua de los alimentos y los líquidos añadidos en vapor. Este vapor, al condensarse, aporta el excepcional sabor que los cocineros buscan para sus preparaciones.

Control total de la temperatura El espesor de sus paredes asegura reactividad y un control de la temperatura, lo que permite cocinar sin desnaturalizar ni degradar los alimentos.

Además, el tratamiento que tiene el fondo de la cuba en acero inoxidable reduce el riesgo de adherencias.

Con la tecnología multizona, controlada a través de su intuitiva pantalla táctil, se pueden controlar varias zonas de temperatura en una misma cuba, lo que es esencial para realizar los pasos de cocción con precisión.

Todas las ventajas de la cocina al vapor con la Multifunción Precipan La cocción al vapor es cada vez más valorada en el sector de la cocina profesional, dado su potencial a la hora de ofrecer una alimentación saludable, nutritiva y deliciosa.

Por eso, la tecnología de cocción al vapor que permite la sartén Multifunción Precipan de BONNET es una de sus características más destacadas.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el calor del tanque de la sartén transforma en vapor el agua de los alimentos y los líquidos agregados durante la cocción. Este vapor se condensa al entrar en contacto con la tapa, deslizándose por las paredes hasta el fondo del tanque. Poco a poco, se convierte en grasa, que realza el sabor de los alimentos de una manera inigualable, sin necesidad de añadirle calorías adicionales al alimento.

Precisión y control La Sartén Multifunción Precipan ofrece un nivel excepcional de precisión y control gracias a su intuitiva pantalla táctil, con el sistema FastPAD, con la más avanzada tecnología y conectividad. Esto es especialmente importante en platos que requieren una cocción más controlada y exacta. Con la multifunción Precipan, se conseguirá el grado de cocción deseado en toda su superficie.

La pantalla táctil de Precipan es muy robusta, ya que ha sido diseñada y fabricada para un uso intensivo y protegida de los golpes, lo que evita roturas, alargando su vida útil.

Cada una de las características de la sartén Multifunción Precipan de BONNET la convierten en un perfecto aliado si se desea implantar un sistema de línea fría en una cocina industrial, ya que es perfecta para las preparaciones con antelación, así como los últimos tratamientos previos al emplatado.

Es ideal para una perfecta mise en place de cualquier negocio.

Mantenimiento de la Multifunción Precipan La Sartén Multifunción Precipan de BONNET es una valiosa inversión en cualquier cocina profesional, por eso, es importante asegurarse un rendimiento duradero.

Para esto, resulta esencial llevar a cabo un adecuado mantenimiento.

Por un lado, la limpieza diaria tras su uso y, por otro lado, es muy recomendable, realizar una revisión de mantenimiento preventivo de forma anual.

Con estas prácticas, se asegura un funcionamiento óptimo, y una larga vida útil del equipo.

Limpieza fácil y efectiva La mayoría de las sartenes multifunción profesionales están fabricadas en acero inoxidable, un material higiénico y fácil de limpiar. Incluso si se tiene un modelo de cobre o hierro fundido, la limpieza sigue siendo sencilla.

Limpieza antiadherente Dado que el revestimiento de la sartén multifunción es antiadherente, se puede limpiar sin dificultad, especialmente gracias a su sistema de ducha que, junto con el grifo de agua y la función basculante del depósito, consiguen una limpieza sencilla, rápida y eficaz.

Es muy recomendable utilizar agua y jabón, vinagre blanco o un detergente adecuado después de cada uso para mantenerla en perfectas condiciones.

Con Precipan se podrán utilizar los detergentes del proveedor habitual de químicos, siempre y cuando sean específicos para limpiar el acero inoxidable.

Un modelo Multifunción Precipan para cada negocio. BONNET ofrece diferentes modelos de sartenes multifunción compactas y de alto rendimiento que se adaptan a las necesidades de producción de cada cocina.

Por ejemplo, la Sartén Multifunción Compacta, con solo 40 cm de ancho, es perfecta para cocinas pequeñas. A pesar de su tamaño, ofrece un rendimiento excepcional y garantiza una cocción uniforme en toda la superficie.

Su sistema de evacuación por decantación a una bandeja Gastronorm, colocada bajo la Multifunción, consigue una gran ergonomía, operatividad y evita riesgos de PRL.

La Sartén Multifunción Precipan de 100 o 150 litros es perfecta para grandes producciones como colectividades, cocinas, centrales, etc.

Permite producir para más de 300 coberturas.

Por ejemplo, se pueden cocinar hasta 200 filetes a la hora o preparar 50 porciones de ternera Bourguignon por pasada.

BONNET integra todos sus modelos de Multifunción Precipan a sus cocinas modulares Advancia, consiguiendo de esta manera no solo una línea armoniosa en las cocinas industriales, sino la máxima operatividad, ergomía, y seguridad en PRL y seguridad alimentaria.

Precipan, con todas estas características, se convierte en una máquina imprescindible para chefs que buscan la mayor productividad para sus cocinas y la mayor exquisitez en sus platos.