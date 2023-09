En qué consiste el trastorno de la personalidad narcisista, por Gema Albarracín

El trastorno de la personalidad narcisista (TPN) es una enfermedad mental que afecta preeminentemente a los hombres y que se caracteriza por la manifestación de un irrazonable aire de superioridad, caracterizado por la búsqueda permanente de atención y admiración por parte los demás. No obstante, cuando una persona que padece esta alteración no muestra un sentido de importancia personal exagerado, sino que parece tímido o introvertido, es posible hablar de un narcisista encubierto. En este sentido, la psicóloga Gemma Albarracín ofrece una guía y asesoramiento personal para lograr el crecimiento personal, ayudando a sus pacientes a realizar un cambio positivo en su vida.

¿Qué es un narcisista encubierto? El interés en sí mismo, la vanidad y el sentido de tener derecho a un trato especial son algunos de los rasgos que incluye el narcisismo, los cuales, en caso de mostrarse constantemente en todo tipo de situaciones, pueden estar vinculados al trastorno de la personalidad narcisista. De esta manera, las personas que sufren esta afección de salud mental pueden manifestar diferentes síntomas como una necesidad constante de admiración, falta de empatía, dificultad para formar vínculos significativos y un sentido irreal de importancia personal.

En este escenario, los especialistas dividen el TPN en narcisismo exagerado o evidente y narcisismo vulnerable o encubierto, los cuales comparten algunos rasgos, aunque muestran un comportamiento externo muy diferente. Así, un narcisista evidente es usualmente extrovertido y atrevido, llegando incluso a ser violento o agresivo cuando la situación desafía su sentido de estatus. En cambio, un narcisista encubierto es un individuo que, a pesar de actuar de manera tímida, retraída o con desprecio de sí mismo, cree que es mejor que los demás.

Formas de detectar a un narcisista encubierto Si bien el narcisismo vulnerable es más difícil de detectar que el de tipo exagerado, existen ciertos rasgos característicos de la personalidad de un narcisista encubierto que pueden ser identificados. A este respecto, los expertos señalan que estas personas no solo evitan situaciones o actividades que desafían su sentido secreto de superioridad, sino que carecen de interés en socializar, ya sea por envidia, ansiedad social o miedo de compararse con otros.

Al mismo tiempo, otra de las particularidades de un narcisista encubierto es su hipersensibilidad ante la crítica, cuestión que puede ser percibida como un insulto, provocando una forma de actuar vengativa o pasiva-agresiva. A su vez, el narcisismo vulnerable dificulta la permanencia en los trabajos, de la misma manera que atenta contra la conservación de relaciones personales.

Por lo tanto, quienes busquen tratamiento para el trastorno de la personalidad narcisista