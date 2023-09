Prepararse física y psicológicamente para la vuelta a la rutina, con Cuerpo Libre

De acuerdo con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, durante las vacaciones de verano, las personas suelen cometer excesos en la alimentación y en la ingesta de bebidas alcohólicas, dulces y grasas, además de un desorden en el horario de las comidas, lo que puede repercutir en el peso. Para volver a la normalidad tras este periodo, se necesita preparación psicológica y corporal.

Cuerpo Libre es una clínica adelgazamiento Madrid dedicada a los tratamientos de adelgazamiento y nutrición, faciales y de estética no invasiva. Cuenta con un equipo de trabajo altamente cualificado, como médicos nutricionistas, masajistas y esteticistas, para garantizar la satisfacción de los pacientes.

Los excesos del verano Durante las vacaciones, es muy sencillo que el consumo de ciertas comidas y bebidas se vaya de las manos, por lo que mucha gente gana algo de peso en esta etapa. Las bebidas alcohólicas y los aperitivos, por ejemplo, son responsables de una importante parte de las kilocalorías que se acumulan como grasa en el cuerpo humano.

Además de otras varias consecuencias negativas para la salud, el alcohol contiene calorías vacías, sin aporte nutricional ni energético, y su consumo excesivo puede llevar al aumento de peso. Asimismo, los aperitivos y tapas tienen su repercusión en la alimentación. Aunque son platos que se consumen en pequeñas cantidades, muchos de ellos contienen altos niveles de sal y grasa.

Después de una temporada con una alimentación desorganizada, volver a enfrentarse a la rutina puede ser duro, ya que el síndrome postvacacional hace difícil el retomar algunos hábitos. Según datos de la UOC, el 35 % de las personas necesita unas dos semanas para acostumbrarse a la vida cotidiana. Por eso, contar con el acompañamiento de una clínica de adelgazamiento en Madrid puede ser una buena idea.

¿Cómo deshacerse de los excesos del verano? Para prepararse de forma física y psicológica para empezar un nuevo curso, los expertos de Cuerpo Libre destacan la importancia de recuperar los buenos hábitos.

Recuperar la forma física y eliminar los kilos de más es mucho más sencillo al retomar el gimnasio o empezar a practicar alguna actividad física poco a poco, aumentando el ritmo de manera gradual. Es importante perder el peso aumentado después de las vacaciones estivales para evitar la acumulación, teniendo en cuenta que diciembre es otro hito en el aumento de peso.

La alimentación también es un factor esencial. Mantener las tres comidas al día, beber unos dos litros de agua y consumir, al menos, cinco piezas de verdura o fruta es lo ideal. Las legumbres y la proteína animal no pueden dejarse de lado, pero deben consumirse en menores cantidades. Además, es importante no dejarse llevar por las dietas milagro, ya que siempre tienen un efecto rebote y pueden acarrear consecuencias psicológicas.

Por último, recuperar el horario de sueño habitual es vital, ya que diversos estudios han demostrado que la falta de sueño incide directamente en la manera de alimentarse. Por ello, dormir ocho horas diarias es esencial para volver a la rutina diaria.

La clínica de adelgazamiento en Madrid Cuerpo Libre ofrece a sus pacientes tratamientos totalmente personalizados y acompañamiento constante durante todo el proceso de pérdida de peso, con métodos naturales y no invasivos, para garantizar el éxito y la satisfacción de sus clientes.