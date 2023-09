'Vida después antes de la muerte', una obra escrita por M.E. Romboli, explora la lucha, la esperanza y la transformación en un mundo digital

Caligrama lanza una de las novelas más esperadas sobre los temas más actuales.

M.E. Romboli presenta su más reciente obra literaria, Vida después antes de la muerte, una cautivante novela que sumerge a los lectores en una conmovedora exploración de la vida en una gran ciudad durante los inicios de la segunda década del siglo XXI. Publicada por Editorial Caligrama, la novela se adentra en los desafíos de la inmigración, la maternidad soltera y la búsqueda de significado en una era dominada por las redes sociales.

La historia sigue a Alejandra, una joven médico inmigrante que se esfuerza incansablemente por mantener a flote a su pequeña familia en medio de una sociedad obsesionada con la comunicación digital a través de plataformas como Facebook y WhatsApp. A medida que la trama se desarrolla, Alejandra se enfrenta a pacientes que cambiarán su perspectiva y creencias, llevándola a explorar respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado.

La autora M.E. Romboli teje hábilmente una narrativa que arroja luz sobre la experiencia de la sanidad pública y la vida de los inmigrantes en una gran ciudad contemporánea. A través de los ojos de Alejandra, los lectores se embarcarán en un viaje emocional que explora los desafíos de enfrentar el final de la vida y las formas en que las personas encuentran consuelo, esperanza y conexión en momentos difíciles.

Vida después antes de la muerte no solo es una exploración literaria de los aspectos más profundos de la existencia humana, sino también un homenaje a la capacidad de resiliencia y transformación que reside en cada individuo. La novela invita a los lectores a reflexionar sobre cómo se enfrenta la incertidumbre y la pérdida en un mundo cada vez más conectado pero, paradójicamente, a veces más aislado emocionalmente.

La obra de M.E. Romboli se ha ganado el reconocimiento por su habilidad para crear personajes realistas y empáticos, así como por su prosa envolvente que transporta a los lectores a mundos vívidos y complejos. Vida después antes de la muerte no es una excepción y promete ser una lectura inolvidable que toca el corazón de quienes buscan una experiencia literaria profunda y reflexiva.

La autora Nacida en Argentina, M. E. Romboli estudió Medicina y desarrolló gran parte de su carrera principalmente en España, para luego trasladarse a Nueva Zelanda en los últimos años. Ávida lectora y escritora amateur en secreto, plasmaba pequeñas historias que, por falta de tiempo o confianza, permanecieron ocultas hasta hoy.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial. Cada año celebran los Premios Caligrama. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales