Destornillador dinamométrico online con Torno & Fresa

Para que un tornillo haga su función correctamente debe apretarse con la tensión mecánica adecuada. Esta se define como la fuerza por unidad de área que actúa sobre una superficie. Con respecto a esto, apretar un tornillo de más es tan negativo como dejarlo flojo. Ahora bien, para realizar este tipo de operaciones con precisión, y sin salir de los límites admisibles, es necesario contar con un destornillador dinamométrico.

Características de los destornilladores dinamométricos Todos los tornillos tienen un límite de torque que se debe respetar porque si están poco apretados pueden aflojarse por el efecto de una vibración. A su vez, si están ajustados de más la cabeza del tornillo puede romperse. En particular, los destornilladores dinamométricos sirven para ajustar piezas de tornillería pequeñas, ya que para las que son más grandes se emplean otras herramientas, como por ejemplo una llave dinamométrica.

Este tipo de destornilladores resulta esencial, por ejemplo, para soldadores que trabajan con cuadros eléctricos. En estos casos, las piezas deben estar correctamente separadas de los electrodos para que no salte el arco voltaico. Por lo tanto, es necesario apretar los tornillos de dispositivos como el interruptor diferencial y el magnetotérmico en su justa medida.

Además, estos destornilladores se usan para cambiar placas en herramienta de mecanizado y ajustar piezas en robótica sin dañar las cabezas de los tornillos, entre otras posibilidades. En líneas generales, un destornillador dinamométrico advierte con un clic cuando se ha alcanzado un par de apriete prefijado e impide continuar aplicando fuerza.

Las llaves dinamométricas son herramientas esenciales en automoción Estas herramientas, también disponibles en Torno y Fresa, se usan para evitar sobretensiones y deformaciones en piezas que es necesario enroscar. Esto se debe a que estas llaves ofrecen el torque apropiado con total precisión. De esta manera, es posible contar con la máxima sujeción posible.

Actualmente, existen distintos tipos de llaves dinamométricas, que varían en función de sus acabados o de los componentes adicionales que incluyen. Por ejemplo, las digitales funcionan con una pantalla en la que se muestra información obtenida por un circuito electrónico interno. Estos productos suelen emitir avisos con sonido y vibración, que se activan cuando se alcanza el nivel de sujeción preconfigurado. También hay llaves de este tipo con reloj y de salto.

