La mitad de los viajeros españoles desearía ser más espontáneo a la hora de reservar sus vacaciones, según el ultimo estudio de Skyscanner

Un 17% de los españoles admite haber reservado alguna vez un viaje el día antes de salir Dos de cada diez (21%) viajeros se ha presentado alguna vez en el aeropuerto sin billete y ha reservado un vuelo a un destino en ese mismo momento, según revelan los datos de un nuevo estudio llevado a cabo por Skyscanner, la web líder en comparación de viajes. Un 17% de los viajeros también afirma haber reservado hasta el día anterior a la salida, lo que apunta a un auge en la tendencia de los viajes espontáneos o de última hora.

Este estudio también revela que más de cuatro de cada cinco (80%) encuestados se consideran a sí mismos espontáneos en general, y cerca de la mitad (46%) desearía ser más espontáneo cuando se trata de viajar. Un 56% dice que le gustaría hacer un viaje planificado a última hora con su pareja; y un 49% ha sido sorprendido por alguien, alguna vez en su vida, que le ha regalado un viaje espontáneo.

La espontaneidad al viajar es buena para el bienestar y el bolsillo

Aunque algunos prefieran planear sus vacaciones con antelación, viajar de forma espontánea puede ser bueno para la salud mental, ya que los encuestados afirman sentirse emocionados (56%), felices (46%) y animados (32%) después de decidirse a hacer un viaje improvisado. Esto es algo que atrae a cada vez más viajeros, ya que más de un tercio (39%) ha reservado alguna vez un vuelo a un destino del que no sabía nada de antemano. La mayoría de los viajeros reservan viajes espontáneos con 2-7 días de antelación (49%).

Una forma de no malgastar los días restantes de vacaciones

Este estudio de Skyscanner desvela que el 29% de los encuestados afirma que la falta de días de vacaciones es uno de los mayores obstáculos para improvisar un viaje espontáneo.

Tras el verano, nos encontramos en una época del año en la que muchos viajeros pueden encontrarse con que todavía les sobran bastantes días de vacaciones que no han consumido durante el verano y no saben cómo aprovecharlos. Según los datos de Skyscanner, en este momento del año (septiembre), a los españoles nos quedan de media 13 días de vacaciones. Improvisar un viaje de forma espontánea puede ser una buena forma de no malgastar esos preciados días.

¿A dónde hacemos viajes de última hora los españoles?

Skyscanner ha analizado las reservas realizadas en la plataforma en los últimos 7 días para un viaje de ida y vuelta contratado con menos de un mes de antelación, y los destinos favoritos han sido los siguientes:

Roma Viaja a Roma desde 33€ Oporto Viaja a Oporto desde 23€ París Viaja a París desde 25€ Londres Viaja a Londres desde 26€ Lisboa Viaja a Lisboa desde 31€ Nueva York Viaja a Nueva York desde 266€ Milán Viaja a Milán desde 23€ Ámsterdam Viaja a Ámsterdam desde 90€ Múnich Viaja a Múnich desde 80€ Cómo ser espontáneo con poco presupuesto

La encuesta también revela que el dinero es un factor decisivo a la hora de decidirse a hacer un viaje espontáneo: el 66% afirma que el precio es la principal consideración a la hora de reservar.

Pero los turistas no tienen por qué arruinarse para improvisar una escapada asequible. Skyscanner ofrece a los viajeros la opción de marcar como destino "Explora cualquier lugar", de forma que le aparecerán todos los destinos para las fechas elegidas, ordenados por precio de menor a mayor. De esta manera, podemos encontrar vuelos para el mes de octubre con salida desde Madrid desde 19€, o con salida desde Barcelona a partir de 17€.**

"Un 56%de los encuestados afirman sentirse entusiasmados cuando improvisan un viaje de un día para otro, lo que pone de manifiesto que los españoles valoramos un estilo de vida más espontáneo y disfrutamos de los viajes de última hora. Si somos avispados a la hora de reservar vuelos, podemos conseguir las mejores ofertas de viaje y seguir disfrutando de esa experiencia divertida que todos anhelamos", explica Ángel Guirado, experto en viajes de Skyscanner.

"Sabemos que reservar unas vacaciones y decidir el destino a veces puede parecer una tarea ardua, después de todo, hay muchísimos lugares increíbles entre los que elegir. Ampliar un fin de semana o añadir unos días de vacaciones a un festivo es una excelente forma de aprovechar al máximo el tiempo de vacaciones. Ser flexible y elegir disfrutar de una escapade improvisada puede ser una experiencia muy liberadora", añade Guirado.

Muchos usuarios de la plataforma se muestran encantados con los viajes espontáneos, por ejemplo, Lola Martínez, freelance y bailarina, explica: "como trabajadora autónoma, mi horario me deja poco tiempo para planificar viajes, pero no me gustaría que fuera de otra manera. Por ejemplo, mi trabajo como bailarina de bachata me lleva a menudo a viajar inesperadamente a destinos increíbles. Con poco tiempo para investigar o reservar con antelación, puedo dedicar más tiempo a las cosas que más me gustan, como practicar rutinas. Además, ser más espontánea y flexible cuando viajo me permite encontrar grandes ofertas y explorar nuevos lugares".

En este sentido, Skyscanner comparte sus mejores consejos para reservar un viaje improvisado:

Utiliza la búsqueda " Explora cualquier lugar ": Es el major punto de partida para un viaje sin un destino cerrado. Ordenando los destinos por precio de menor a mayor, este tipo de búsqueda puede inspirarte para ir a algún sitio en el que nunca hayas estado antes.

Es el major punto de partida para un viaje sin un destino cerrado. Ordenando los destinos por precio de menor a mayor, este tipo de búsqueda puede inspirarte para ir a algún sitio en el que nunca hayas estado antes. Sé flexible con las fechas: Consultar multiples fechas te dará muchas más oportunidades de conseguir mejores precios. El coste de los vuelos depende de la oferta y la demanda y, como algunas fechas son más populares que otran, los precios pueden variar muchísimo. La "vista de mes complete" de Skyscanner te permite ver los vuelos más baratos de un solo vistazo.

Consultar multiples fechas te dará muchas más oportunidades de conseguir mejores precios. El coste de los vuelos depende de la oferta y la demanda y, como algunas fechas son más populares que otran, los precios pueden variar muchísimo. La "vista de mes complete" de Skyscanner te permite ver los vuelos más baratos de un solo vistazo. Mezclar y combiner para ahorrar dinero: ¿Sabías que no tienes por qué reservar un vuelo de ida y vuelta desde el mismo aeropuerto o con la misma compañía aérea? Si combinas aeropuertos cercanos y aerolíneas, puedes reducir costes y explorar diferentes ciudades o incluso países en un solo viaje.

¿Sabías que no tienes por qué reservar un vuelo de ida y vuelta desde el mismo aeropuerto o con la misma compañía aérea? Si combinas aeropuertos cercanos y aerolíneas, puedes reducir costes y explorar diferentes ciudades o incluso países en un solo viaje. Encuentra un compañero de viaje espontáneo: Para aquellos a los que les cuesta decidirse y necesitan un empujón extra para salir de la zona de confort. Tu pareja, tu mejor amigo o incluso tus padres pueden convertirse en tus nuevos compañeros de viaje. De hecho, ¿por qué no planear viajes sorpresa a modo de regalo?

Para aquellos a los que les cuesta decidirse y necesitan un empujón extra para salir de la zona de confort. Tu pareja, tu mejor amigo o incluso tus padres pueden convertirse en tus nuevos compañeros de viaje. De hecho, ¿por qué no planear viajes sorpresa a modo de regalo? Atrévete con destinos diferentes y prueba el Recomendador de Destinos de Skyscanner: ¿quieres probar algo nuevo o evitar las multitudes? ¿Cansado de recomendaciones sobrevaloradas? Skyscanner está experimentando un aumento de búsquedas a destinos alternativos o tradicionalmente menos elegidos, por ejemplo, las búsquedas a Hánoi (Vietnam) han aumentado un 237% en el ultimo año y a Cali (Colombia) un 64%. Además, Skyscanner ha creado la herramienta Recomendador de Destinos: a través de un chat en los mensajes directos de Instagram, los viajeros deben responder a una serie de preguntas ("¿Qué buscas en un viaje?", "¿Cuál de estas frases te define mejor?", etc.) para que la herramienta les asigne su destino alternativo ideal, y así huir de las opciones turísticas más populares y saturadas.***

*Estudio realizado por OnePoll en agosto de 2023 entre 1.000 adultos españoles que han viajado anteriormente por ocio y tienen previsto ir de vacaciones en 2023.

**Precios de vuelos actualizados en el momento de compartir, sujetos a cambios.

*** ¿Cómo se seleccionaron los destinos alternativos para el Recomendador de Destinos? El equipo de Skyscanner analizó los 50 destinos más populares reservados en Skyscanner el año pasado para viajes de ida y vuelta en clase turista en julio y agosto de 2022. A partir de esta lista, se seleccionaron 20 destinos alternativos por mercado en cuatro categorías de vacaciones diferentes y populares: playa, ciudad, larga distancia y naturaleza. Las alternativas son más baratas de conseguir (o al mismo precio) que los destinos vacacionales más populares, accesibles a los visitantes internacionales a través del aeropuerto y con precios razonables una vez allí.

Sobre Skyscanner

Skyscanner es un líder mundial en viajes que ayuda a los viajeros a planificar y reservar su viaje con facilidad y confianza. Cada mes Skyscanner conecta a millones de viajeros en 52 países y 32 idiomas con más de 1200 socios de viajes de confianza para que puedan encontrar las mejores opciones de vuelos, hoteles o alquiler de coches.

Haciendo uso de la última tecnología, Skyscanner simplifica la complejidad de los viajes y proporciona soluciones honestas y transparentes, buscando más de 80.000 millones de precios cada día para que los viajeros puedan estar seguros de que han visto las mejores opciones posibles, todo en un solo lugar.

Fundada en 2003, Skyscanner tiene oficinas en todo el mundo, en Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica, donde se desarrollan innovaciones orientadas al viajero, impulsadas por datos y conocimientos. Skyscanner se compromete a ayudar a dar forma a un futuro más responsable para los viajes en colaboración con nuestros socios, para que cada viajero pueda explorar nuestro mundo sin esfuerzo para las generaciones venideras.