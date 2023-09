Dos viviendas valoradas en más de 3 millones de euros, a subasta en eactivos.com

Todos los activos están ubicados en la localidad de Benahavís (Málaga).

Además, están disponibles una parcela de terreno, un vehículo y un tractor agrícola en el mismo municipio.

Es posible registrar una oferta en cualquiera de las operaciones hasta el próximo 2 de octubre.

Benahavís, septiembre de 2023 – La Serranía de Ronda, Marbella y Estepona, así como los ríos Guadalmina, Guadaiza y Guadalmansa conforman el entorno de Benahavís. Quizá el ambiente de esta localidad, de apenas 10.000 habitantes, fue lo que consiguió atraer, hace tan solo un par de años, a la mismísima ex primera dama estadounidense, Michele Obama, quien se paseó por sus calles durante una de sus visitas a la península. Es por eso por lo que las subastas que publica eactivos.com pueden constituir una verdadera oportunidad de inversión para residir en Benahavís: es posible pujar por una vivienda unifamiliar con mobiliario incluido valorada en 1.563.122 euros y una finca de más de 535 hectáreas con una vivienda en una parte del terreno con una valoración de cerca de dos millones de euros. Es posible registrar ofertas hasta el próximo 2 de octubre.

La vivienda unifamiliar, denominada ‘Casa del río’, cuenta con una superficie de cerca de 245 m² y un área de terreno de 2.000. Está ambientada con un estilo tradicional andaluz y cuenta con diversas plantas: en la planta baja está ubicada la piscina, también está el hall de entrada, el salón, la cocina con una decoración rústica, electrodomésticos modernos y suelo de baldosas de cerámica, el trastero, un aseo, un cuarto de plancha y tres terrazas. La planta alta se compone de cuatro dormitorios, dos baños y dos terrazas con zona de estar, cubierta con una pérgola. En la segunda planta, hay un dormitorio de 21 m² aproximadamente. Por otra parte, la otra vivienda que recibe el nombre de ‘Algaida’, está ubicada en el terreno con este mismo nombre y se encuentra junto al río Guadalmina y sin otras edificaciones en las proximidades. La propiedad está situada entre dos valles, a las afueras del norte del casco antiguo de Benahavís y tiene terraza y piscina, dos baños y, al menos, tres habitaciones.

Más activos por los que pujar Asimismo, también es posible pujar por una parcela de terreno rústico denominada ‘Algaida II’ con una superficie de 120 hectáreas y valorada en más de 5 millones de euros; además de por un vehículo marca Toyota modelo Hiluz con doble cabina 4x4 y matrícula de febrero de 2012. Este coche cuenta con carrocería pickup, una longitud de 5,26 metros, una potencia máxima de 144 a 171 CV y caja de cambios manual/automática. El combustible que utiliza es diésel. Por último, está disponible un tractor agrícola Same 80 HP (4x4) comprado en 2002.

¿Cómo se puede pujar por este activo? En primer lugar, cualquier persona puede participar en una subasta activa de eactivos.com. Al acceder a la web, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos a través del botón ubicado en la esquina superior derecha e introducir los datos personales que se necesitan: nombre, apellidos, género, etc.

Es importante contar con un número de teléfono válido, ya que recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida. Asimismo, en el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan. En las subastas anteriormente mencionadas será obligatorio el ingreso previo de un depósito por lo que es necesario consultar la cuantía antes de participar en la operación.