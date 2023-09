Aqua Family Plus permite consumir agua hidrogenada

Son muchas las ventajas que obtiene el cuerpo humano al consumir agua hidrogenada. Este tipo de agua contiene gas hidrógeno que regula el pH e, incluso, llega hasta las células, pero con la peculiaridad de que no cambia su composición.

Disponibles para envíos nacionales, Aqua Family Plus ofrece la botella hidrogenadora que contiene este tipo de agua.

Todos los beneficios del agua hidrogenada Además de mantener una rutina saludable, la calidad del agua que se consume es crucial para la salud. Siendo uno de los líquidos más consumidos en el día a día, esta debe tener características para evitar los contaminantes y potenciar los beneficios de los antioxidantes.

En este sentido, el agua hidrogenada, también conocida como agua molecular de hidrógeno, es una bebida saludable enriquecida con hidrógeno gaseoso. Con su consumo, el cuerpo neutraliza los radicales libres y al ser el antioxidante más pequeño, llega al núcleo de las células.

Como es una modificación que se le realiza al H₂O, hay quienes piensan que comprende un riesgo para la salud, pero la realidad es que brinda muchos beneficios y no contiene efectos secundarios.

Entre sus ventajas destaca la regulación del pH, eliminación de radicales libres, también es antioxidante y garantiza una mejor recuperación luego del ejercicio físico.

Esto quiere decir que su consumo diario retrasa el envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades asociadas con la edad. De igual manera, mejora el aspecto de la piel y proporciona muchos beneficios para el sistema inmunológico.

Botellas hidrogenadoras de Aqua Family Plus Con todas las ventajas del agua hidrogenada, actualmente existen botellas hidrogenadoras, las cuales se encargan de proporcionar la dosis justa de hidrógeno para la cantidad de agua.

En la plataforma digital de Aqua Family Plus se encuentra el modelo Japón, que es una presentación elegante para los gustos más exigentes. Tiene una capacidad de 500 ml y con solo pulsar un botón, hidrogena el agua en tres minutos.

Cabe destacar que el equipo no requiere mantenimiento o un cambio de filtro, por lo que se puede utilizar sin problema durante mucho tiempo. Otro elemento que beneficia la durabilidad es el diodo de platino puro con el que está conformado. Todo esto hace del sistema de hidrólisis un equipo ideal para obtener agua hidrogenada.

Desde sus inicios, Aqua Family Plus se ha enfocado en brindar una alternativa segura y duradera para la filtración de agua. Además de la botella para el agua hidrogenada, también ofrecen grifos, filtros de nevera y duchas.

En general, manejan un concepto de sostenibilidad, que además de reducir los contaminantes, brindan un ahorro significativo con su uso. Para conocer más detalles de este y el resto de productos, solo se debe acceder a su plataforma digital.