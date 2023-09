Qué hacer ante un ataque de ansiedad, por Contigo Psicología

Los ataques de ansiedad son situaciones difíciles de controlar, especialmente si el afectado no está recibiendo ayuda psicológica ni tiene un conocimiento sólido acerca del tema. Se trata de crisis que generan una angustia enorme en quienes las sufren.

En Contigo Psicología, existe un recurso gratuito e informativo que informa sobre ataque de ansiedad qué hacer, el cual ha sido desarrollado por psicólogos expertos en estrés, ansiedad y depresión.

¿Qué hacer ante un ataque de ansiedad?, según Contigo Psicología Un ataque de ansiedad se suele caracterizar por el desespero y el sentimiento de descontrol por parte de la persona que lo sufre. Por eso, Contigo Psicología da varios tips para ayudar a superar esta situación tan complicada.

El primer tip es realizar una respiración profunda y controlada, tan lenta como sea posible, para minimizar la sensación de ahogo y normalizar la frecuencia cardíaca. El segundo consejo es buscar distracciones, es decir, concentrarse en algo externo que desvíe la atención de los síntomas.

Esta clínica también menciona la importancia de aceptar dichos síntomas, en vez de luchar contra ellos y hablar con alguien de confianza acerca del tema para obtener una perspectiva diferente. Tener otras perspectivas de la ansiedad puede ayudar a enfrentarla.

Como últimos tips, Contigo Psicología menciona que es fundamental hacer ejercicio físico y relajaciones musculares progresivas para reducir la tensión y el estrés producido por la ansiedad.

¿Qué hacer para ayudar a una persona que está sufriendo de un ataque de ansiedad? En los recursos gratuitos en línea sobre los ataques de ansiedad de Contigo Psicología, se puede adquirir conocimiento de alto valor para aprender a ayudar a personas con este problema. Uno de los consejos que da esta clínica para los familiares, parejas y amigos del afectado es mantener la calma ante la situación. Esto implica no entrar en pánico ni mostrar demasiada preocupación para evitar empeorar los síntomas del ataque.

Contigo Psicología también menciona que, para ayudar a una persona que sufre de un ataque de ansiedad, es fundamental escucharla atentamente y comprenderla, validando sus sentimientos y sensaciones. De igual manera, esta clínica menciona la importancia de ayudar al afectado a realizar una respiración profunda y controlada, distraerse y buscar ayuda profesional. Otra solución alternativa que puede resultar útil es hacer preguntas sutiles al paciente, respetando lo que siente y su deseo de expresarse o de no hacerlo.

Contigo Psicología y su equipo de psicólogos expertos en ansiedad están disponibles para asesorar y ayudar a las personas que sufren de este trastorno psicológico. Esta ayuda implica el uso de tratamientos médicos y terapéuticos que resulten útiles para reducir los ataques y la generación de otros trastornos como la depresión.