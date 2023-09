El impacto de piezas coloridas en verano; la joyería artesanal colombiana y los bolsos wayuu

Si algo describe muy bien el verano es que se trata de una época donde el sol se ve mucho más brillante y todo alrededor se ve mucho más colorido, con tonos mucho más vibrantes y llamativos a la vista.

Las estaciones no solamente influyen en la manera de vestir de las personas, sino que definitivamente también lo hacen en las joyas que usan. Por eso, es un buen momento para lucir piezas coloridas que realcen el look y den ese toque alegre y llamativo característico de esta época del año. Panicanela es una joyería artesanal colombiana, con piezas con las que cualquiera puede llenar de color su verano.

Qué efecto tienen las piezas coloridas en verano Como se mencionó anteriormente, los días de verano se caracterizan por estar llenos de color y alegría, por lo que es el momento perfecto para dejar atrás los colores apagados y fríos del invierno y se abraza la frescura y la vitalidad de la moda veraniega. En este artículo se explorará el impacto de utilizar piezas coloridas durante el verano y cómo la joyería artesanal colombiana y los bolsos Wayuu son los aliados. En primer lugar, las joyas coloridas resaltan el look de cualquier persona en esta temporada, mejorando el outfit y aportando un estilo que queda muy bien en una estación donde precisamente los colores son protagonistas. La joyería artesanal colombiana intenta precisamente no solo hacer una oda a los colores en todas y cada una de sus joyas, sino también compartir la belleza de las piezas autóctonas. La idea es que, con ello se contribuya al mantenimiento del rico patrimonio histórico de los Wayuu y de los artesanos.

Una tendencia llamativa Parte de la tendencia al uso de joyería de colores en verano, tiene que ver mucho con las pantallas, especialmente con las redes sociales. Y es que en verano es cuando las personas más salen de sus casas y registran todo en fotografías para después subirlas a sus redes. Lo cierto es que las joyas coloridas y con ese estilo artesanal que ofrece Panicanela quedan muy bien en las fotos y llaman mucho la atención al mirarlas en cualquier feed.

En definitiva, ya sea para lucir en las redes o para salir a disfrutar del sol del verano, las piezas coloridas de la joyería artesanal colombiana Panicanela, son unos excelentes accesorios para lucir y para dar ese toque alegre tan característicos que solo se logra con colores.