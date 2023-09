¿Cómo acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y cancelar deudas por ley? Con la ayuda de Quita Deudas

La Ley de Segunda Oportunidad ha permitido a autónomos, empresarios y trabajadores en situación de insolvencia recibir un salvavidas financiero con el cual cancelar parcial o totalmente de manera definitiva sus deudas. Si bien esta ley es un alivio para las personas que no ven posible cumplir con el pago de sus deudas a no ser que se vea muy afectada su calidad de vida, su trámite no es para nada sencillo, por lo que es necesario conocer en detalle los tiempos, requisitos y pasos para poder acogerse a ella.

Por ello, Quita Deudas desarrolló un completo servicio de asesoría para quienes encuentran en la Ley de Segunda Oportunidad la solución para su situación, ofreciendo asesorías profesionales especializadas a los deudores en la gestión de sus diferentes trámites financieros y jurídicos.

Caminos y soluciones para personas en insolvencia El marco regulatorio de la Ley de Segunda Oportunidad reconoce que cualquier persona que sea declarada en situación de insolvencia, es decir que no pueda pagar sus deudas, puede acceder al beneficio de segunda oportunidad, por ejemplo tras un gran cambio personal o profesional como un divorcio o un despido, que haya puesto en jaque sus finanzas. El primer paso necesario del trámite es demostrar ante un juez que se está en esta situación de insolvencia económica, indicando que la persona es incapaz, desde el punto de vista financiero, de cumplir con el pago de su deuda. En ese caso, se inicia un proceso con el que se busca dar soluciones a la situación.

Al finalizar el proceso pueden ocurrir dos cosas: la primera es que se llegue a una cancelación parcial de la deuda en la que se acuerda un plan de pagos al alcance de las capacidades financieras del deudor para hacer frente al resto de su deuda; y la segunda es que no se pueda llegar a un acuerdo, para lo cual el deudor puede solicitar la liquidación total de la deuda, en el que se le exonera de los pagos pendientes y de las cuotas futuras, dando por terminada su obligación de saldar sus deudas. Pero todo este trámite requiere de una asesoría profesional para llevar a cabo los pasos de manera correcta y reunir la documentación jurídica necesaria para minimizar el riesgo de una respuesta negativa por parte de los jueces, garantizando además que el proceso se lleve a cabo de la forma más rápida posible.

