Fersay lanza dos nuevas regletas de tres y cinco enchufes con USB y puerto tipo C

La compañía amplía su catálogo de marca propia que ya asciende a 111 artículos distintos Fersay,marca especialista en el sur de Europa en venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica del hogar, con 44 años de trayectoria como empresa líder de su sector en España, y una de las primeras a nivel internacional, amplía su catálogo de accesorios de marca propia con dos nuevas regletas de tres y cinco enchufes, con USB y puerto tipo C.

Con estos dos nuevos artículos, la gama de accesorios de la compañía se alcanza las 111 referencias distintas entre los que se encuentran cables, soportes, mandos a distancia, pilas, baterías, auriculares, filtros de agua, enchufes, regletas, limpiadores, pilas, etc.

Fersay distribuye recambios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado y también cuenta con una gama de pequeño electrodoméstico de marca propia. Todo ello, con la máxima calidad, garantía, y el mejor precio.

Su catálogo está formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Esta oferta está dirigida tanto a un cliente profesional, cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como a cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

La compañía, fundada en 1979, es hoy una gran compañía que emplea a más de 45 empleados. En 2022, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó más de 11,1 millones de euros. Diariamente salen de sus instalaciones mas de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 15 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios, que ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com