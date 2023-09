Aaron Henriques publica nuevo libro sobre la artista mexicana Luly Santos

Aaron Henriques acaba de sacar nuevo disco en edición limitada de coleccionista titulado All Night Long from Abbey Road.

Ha sido remasterizado en los míticos estudios Abbey Road de Londres, en Inglaterra, por el ingeniero de sonido Alex Wharton. La grabación se editó en formato tarjeta USB y se realizó una tirada exclusiva para coleccionistas certificada ante notario de solo 50 copias. El diseño de la portada y la elección del formato fue idea de la artista visual Aida Briones.

Sin embargo, este artículo se centra en su faceta de escritor, ya que Aaron Henriques, director de GCO Spain, además de compositor, tiene varios libros editados, agotados y descatalogados en el mercado español.

En estos momentos, ultima el borrador de lo que será su próximo libro de arte plástico, que estará dedicado a la figura de la artista mexicana Luly Santos, la cual está en constante crecimiento artístico. El libro contará con imágenes originales familiares y de algunas de sus obras de arte, que han sido proporcionadas por la propia artista.

Según cuenta el director de GCO Spain:

"La idea surgió a raíz del interés que se generó en algunas ferias de arte de Europa, dentro del stand de GCO Spain, por el público asistente, al ver las obras de arte

de la artista de Monterrey (México), Luly Santos".

Tras ver la reacción del público en las ferias de arte de Alemania, Grecia, Portugal y Madrid, y por la curiosidad que su vida y obra despierta entre el público asistente en dichas ferias. Es justamente en ese instante cuando

Aaron Henriques, con la complicidad de GCO Spain, decide escribir el libro sobre Luly Santos.

Aaron Henriques dice de Luly Santos:

"Nos conocimos en Barcelona en noviembre del año 2022, pero llevábamos tiempo hablando por WhatsApp, y automáticamente vi una persona con una sensibilidad artística muy especial.

Aida Briones, la curadora, conectó enseguida con la visión artística y espiritual de Luly Santos; no era solo el hecho de caerse bien o mal, es el hecho de cómo conectan las personas a través del arte.

Para mí, como ser humano y creador, fue impactante sentir su cercanía y calidad humana, lo que, unido a su gran talento artístico, hace de ella un ser especial con una gran sensibilidad artística.

Estoy muy agradecido con la vida por la oportunidad de escribir mi primer libro de arte y que sea precisamente sobre la obra de Luly Santos".

Cabe destacar que los amantes del arte y la cultura tendrán la oportunidad de conocer a Luly Santos y su obra en SICAB (Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española). La cita será el próximo día 28 de noviembre del año 2023, en la feria ecuestre que se celebra en la ciudad de Sevilla (España); dentro del pabellón número 2, GCO Spain tiene situado un stand con el número 2248.

Los interesados deben saber que SICAB estará en marcha del día 28 de noviembre al día 3 de diciembre en Sevilla, España.

Esta puede ser una gran ocasión para participar en este evento referente de la vida artística y cultural de Andalucía, y muy especialmente de Sevilla.