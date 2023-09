Montse Galán Consulting ayuda a reforzar la confianza personal y en pareja

Las relaciones de pareja no siempre son perfectas, pues en algún momento de la vida, tienden a estar expuestas a crisis o baches que suponen cambios significativos en su evolución.

Uno de los inconvenientes más habituales que suele presentarse es la sensación de no sentirse lo suficientemente valorado por el otro, lo que puede conllevar, a la larga, una afectación del amor propio y en la pareja.

En este marco, Montse Galán Consulting es coach de pareja que mediante un método propio ayuda a personas con dependencia emocional a mejorar su autoestima y seguridad personal.

Relaciones de pareja: reforzar la autoestima como objetivo central En la actualidad, muchas personas tratan de buscar una ayuda terapéutica con el argumento de que sus parejas no las valoran o reconocen lo suficiente. Ese sentimiento de poca valoración, si bien puede formar parte de una percepción real de la situación, también podría corresponder a una sensación provocada por algún miedo o complejo personal.

Según Montse Galán Consulting, es un error depositar toda la responsabilidad en el otro, puesto que valorar es un concepto muy grande y existen diferentes formas de concebir al amor.

En este sentido, esa sensación de insatisfacción puede generar progresivamente una distancia o desequilibrio en el vínculo y la consecuente aparición de reclamos o malos gestos de ambas partes. La terapeuta hace referencia a la figura del perseguidor y el perseguido: de quien demanda más reconocimiento y de la persona que siente hastío frente a esta exigencia.

Montse Galán remarca que una de las características principales cuando se agrava el conflicto es la emersión del temor al abandono y del apego ansioso, junto a los pensamientos intrusivos y una dependencia emocional cada vez más nítida. Es aquí donde la profesional considera que es necesario profundizar algunos aspectos como la comunicación asertiva, para aprender a pedir lo que se necesita y sin tonos imperativos; y el autoanálisis, un ejercicio introspectivo en el que la persona insatisfecha analice el porqué de su reclamo y si responde probablemente a una carencia no solucionada del pasado.

En la misma línea, la coach subraya la importancia de potenciar el amor propio, la autoestima y la seguridad interior; de concentrarse en nuevas actividades y entornos que nutran. Todo esto contribuye en el tiempo a quitar el foco de ansiedad y a abrir el círculo de relaciones para construir un vínculo amoroso satisfactorio.

Montse Galán, especialista en autoestima y relaciones tóxicas Montse Galán, quien se define como una experta en autoestima y relaciones tóxicas, desarrolló un método propio para que las personas logren valorarse y consigan sus objetivos para transformar sus relaciones de amor.

En su plataforma web, la autora del libro Mujeres que se Enamoran del Hombre Equivocado ofrece cursos para superar la dependencia emocional, una masterclass gratuita para obtener una “pareja feliz y estable” y meditaciones para calmar la ansiedad, el miedo o el estrés.

Montse Galán Consulting, en definitiva, se centra en que las personas dejen de transferir culpas y abandonen sus temores para concentrarse en sí mismas y potenciar su autoestima.