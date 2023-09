De disléxico a experto en comunicación audiovisual para empresas, así es la historia de motivación de Pedro Ponce

Es cierto que cada vez más existen herramientas para transmitir mensajes y establecer puentes de comunicación entre las personas, no obstante, no todas ellas están diseñadas para que todos los individuos puedan comprenderlas.

Esto lo sabe muy bien Pedro Ponce, un fotógrafo, video marketer y dueño de una productora audiovisual en Alicante, que durante su infancia tuvo que lidiar con contenidos que no estaban hechos para personas que, como él, tienen problemas para comunicarse como la dislexia. Este realizador decidió utilizar esta, mal llamada "incapacidad" para ofrecer a sus clientes un nuevo punto de vista sobre el videomarketing, acompañándolos en el diseño e implementación de estrategias de promoción más efectivas e inclusivas.

Superar la dislexia, por Pedro Ponce La dislexia es la dificultad que durante años atormentó a Ponce y que le presentó diversos obstáculos durante su formación básica y secundaria. La dislexia es un trastorno del aprendizaje en el que el individuo tiene problemas para relacionar los sonidos del habla con las letras y las palabras, lo que le impide leer con fluidez y comprender los significados de los textos. Si bien este trastorno no dificulta el desarrollo intelectual, sí tiende a generar problemas de comunicación y aprehensión de conocimientos complejos, en especial aquellos que circulan con la palabra escrita. A Pedro la dislexia le impedía entender con rapidez los temas de las asignaturas, lo que se traducía en episodios de ansiedad y de baja autoestima. Sin embargo, encontró en la imagen y, particularmente, en la fotografía la posibilidad de explorar un lenguaje al que sí podía acceder con facilidad y con el que empezó desde muy pequeño a explotar.

Una fuente de comunicación efectiva: el vídeo La fotografía y el vídeo le permitieron a Ponce expresar emociones y mensajes que le costaban expresar con palabras escritas, razón por la cual pudo convertirse en un realizador con una amplia trayectoria en el sector. Hoy en día Ponce es el CEO de Pedro Ponce Video Marketer, una empresa que se encarga de ofrecer acompañamiento y asesorías para la realización de material audiovisual corporativo, especialmente para campañas marketing. Para Ponce, la imagen en movimiento proporciona una serie de valores y mensajes que se expresan de forma más sencilla y que pueden alcanzar a un público más amplio, lo que es fundamental en los contenidos de videomarketing.

Es por esto que dentro de su compañía se esmera en brindar soluciones creativas y personalizadas a las intenciones de promoción de sus clientes, para que de esta manera puedan comunicarse de forma asertiva y horizontal con su audiencia. Los interesados solo deben acceder a la página web de Pedro Ponce y solicitar más información sobre sus servicios como productor audiovisual en Alicante.

Productora audiovisual en Alicante: Pedro Ponce Video marketer Pedro Ponce, a lo largo de su carrera, ha demostrado que la dislexia no es una limitación, sino más bien una oportunidad para innovar y ofrecer una perspectiva única en el mundo del marketing y la comunicación audiovisual. Su experiencia personal le ha brindado una sensibilidad especial para comprender las necesidades de aquellos que, como él, enfrentan desafíos en la comunicación escrita. Esta empatía lo ha convertido en un profesional excepcional en su campo, capaz de encontrar soluciones creativas y efectivas que llegan a un público diverso.

En el mundo altamente competitivo del marketing, la capacidad de transmitir mensajes de manera efectiva es fundamental. Pedro Ponce ha llevado esta premisa al siguiente nivel al incorporar en sus proyectos la inclusión y la accesibilidad como elementos clave. Sus estrategias de videomarketing no solo son impactantes desde el punto de vista visual, sino que también se diseñan pensando en la diversidad de audiencias. Esto significa que sus clientes pueden llegar a un público más amplio y diverso, asegurando que nadie se quede atrás en la era digital.

Servicio integral de videomarketing La empresa de Pedro Ponce no se limita solo a la producción de contenido audiovisual, sino que también ofrece un enfoque integral para sus clientes. Trabaja codo a codo con ellos desde la concepción de la idea hasta la ejecución final, asegurándose de que el mensaje sea coherente, persuasivo y accesible para todos. Su compromiso con la inclusión se refleja en cada proyecto que emprende, lo que ha contribuido al éxito continuo de su empresa.

Además de su trabajo con clientes corporativos, Pedro Ponce también se dedica a la sensibilización sobre la dislexia y la importancia de la inclusión en la sociedad y el mundo empresarial. Ha participado en conferencias y charlas educativas, compartiendo su historia inspiradora y alentando a otros a superar las adversidades y aprovechar sus fortalezas únicas.

Resumen En resumen, Pedro Ponce es un ejemplo viviente de cómo las dificultades pueden convertirse en oportunidades para la innovación y la inclusión. Su enfoque en el videomarketing y la comunicación audiovisual ha cambiado la forma en que las empresas se conectan con sus audiencias, y su compromiso con la accesibilidad está creando un mundo más inclusivo para todos. Quienes estén buscando una manera efectiva y creativa de promocionar su negocio a través del video, Pedro Ponce y su equipo en Alicante son la elección perfecta.