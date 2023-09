Todo sobre las herencias, de la mano de Casas de Derecho

Las herencias, un tema cargado de emociones y desafíos legales, juegan un papel crucial en la transferencia de los patrimonios familiares de generación en generación.

Se hace énfasis en la importancia de conocer los conceptos fundamentales de las herencias, con un enfoque especial en la legítima, la preterición y la reducción de donaciones, para saber cómo abordar estas situaciones con respaldo legal.

Herencias para los herederos legítimarios La herencia es un proceso legal complejo que implica la transferencia de bienes y activos de una persona fallecida a sus herederos. Sin embargo, este proceso puede estar lleno de obstáculos y desafíos, especialmente cuando se trata de aspectos como la preterición y la reducción de donaciones.

La legítima es un concepto esencial en la legislación sucesoria que protege los derechos de los herederos forzosos, como cónyuges e hijos, asegurando que reciban una parte justa e irrenunciable del patrimonio. Esta porción reservada tiene como objetivo evitar que se excluya injustamente a ciertos herederos en el testamento. En este sentido, la preterición surge cuando un heredero legítimo es omitido por el testador, lo cual suele tener como consecuencia conflictos y disputas familiares significativas. En España, la ley establece que el heredero excluido no pierde su derecho a la legítima y tiene la posibilidad de buscar sus derechos hereditarios a través de acciones judiciales que varían si se trata de una preterición intencional o de un error que afecte a todos o a algunos de los herederos forzosos.

Reducción de donaciones para mantener el equilibrio Durante la planificación patrimonial y la preparación de las herencias en España, las donaciones desempeñan un papel relevante, ya que son transferencias voluntarias de bienes o activos que un individuo hace a otra persona en vida. Sin embargo, en el ámbito hereditario, estas son sometidas a regulaciones específicas para garantizar que no afecten de manera injusta la distribución legítima de los bienes entre los herederos. Por eso, uno de los conceptos clave relacionados con las donaciones en herencias es la reducción de donaciones. Esta medida se establece para prevenir que un individuo realice donaciones significativas poco antes de su fallecimiento con el propósito de evadir las disposiciones legales relacionadas con la legítima y la distribución equitativa entre los herederos.

Si un fallecido ha realizado donaciones en los últimos años de su vida que exceden lo que correspondería a la legítima de los herederos forzosos, se puede aplicar una reducción de estas donaciones, con el objetivo de que, en el momento de la distribución hereditaria, los herederos legítimos no sean perjudicados y se mantenga una proporción justa entre los bienes disponibles y la parte reservada para los herederos forzosos.

