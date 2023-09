Chök inicia su colaboración con Tormo Franquicias Consulting para acelerar su expansión

La franquicia Chök está en pleno lanzamiento de su modelo empresarial, seleccionando a perfiles inversores para las principales ciudades de España Chök, el reconocido grupo empresarial especializado en repostería y gastronomía creativa, fundó su modelo de franquicia en Barcelona el pasado 2013, convirtiéndose en un concepto disruptivo y ambicioso en el mundo del chocolate.

Con sus cualidades distintivas y una visión familiar, solvente e innovadora, Chök The Chocolate Kitchen, ha logrado cautivar el paladar de los amantes del chocolate y ha conseguido también atraer a multitud de inversores que lo consideran una gran oportunidad de inversión.

Colaboración estratégica con Tormo Franquicias

La alianza de Chök con la consultora referente en franquicia, Tormo Franquicias, ha fortalecido significativamente su presencia en el sector empresarial. El equipo de expansión de la consultora destaca la proyección de la franquicia por su trayectoria, estructura operativa y atractiva imagen de marca. En definitiva, un grupo repostero que ha dado vida a un negocio especializado en el mundo del cacao en todas sus vertientes.

El éxito de Chök se debe en parte a la implicación de la Central con cada uno de sus franquiciados, a los que realizan un seguimiento riguroso, les ofrecen una formación de alta calidad y les prestan asistencia en la selección de ubicaciones, diseño de interiores, estrategias de marketing para atraer y retener clientes, etc.

El perfil ideal para invertir en Chök

Chök busca emprendedores con capacidad económica o grupos inversionistas con una base financiera sólida, perfiles con habilidades directivas y organizativas que impulsen el crecimiento de la marca.

Chök tiene como previsión cubrir las principales ciudades españolas, un plan de crecimiento competitivo pero comedido, tal y como apunta su fundador, Fernando Madrid, que explica los motivos del éxito de la marca en el panorama internacional: "Un aprendizaje continuo para cubrir las necesidades de los stakeholders, la innovación en nuevos productos dulces, salados, sin gluten, etc. a buen precio, además de ser reconocidos como una pastelería imperfecta, home and hand made, como la que harías en casa".

Un modelo de negocio vanguardista y potente

Chök ofrece a sus franquiciados un modelo de negocio sin rival en el mercado. Su concepto único y novedoso se adapta perfectamente a las necesidades cambiantes de los clientes y su sólido margen de beneficio, fruto de la sinergia entre artesanía, producto y local, lo posiciona como una alternativa muy lucrativa para inversores.

Chök ha demostrado ser una franquicia única que ofrece un modelo de negocio atractivo y rentable para los inversionistas, con el respaldo estratégico de Tormo Franquicias. A través de sus principios y su enfoque en la calidad, Chök continúa expandiéndose globalmente, ofreciendo a los amantes del chocolate una experiencia dulce e inolvidable.

Con una red de locales propios y franquiciados presente en Cataluña, Madrid, Gibraltar, Valencia, Sevilla, Arabia Saudí y nuevas firmas en camino, Chök está experimentando un crecimiento positivo. Fernando concluye que, año tras año, la facturación de la marca es mayor: "En cuanto a las ventas totales de la red de establecimientos propios y franquiciados, en el 2022 fue de 3,95 millones de euros y para 2023 se espera que alcancen los 6,9 millones de euros".