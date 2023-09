DEKRA presenta sus servicios de Due Diligence durante la convención The District

DEKRA, líder mundial en servicios de inspección, ensayo y certificación, anuncia el lanzamiento de su programa de servicios Due Diligence durante la convención The District que se celebra este mes de septiembre en Barcelona. Este evento promete ser un hito en la industria, y DEKRA está encantada de formar parte de él. Con más de 95 años de experiencia en la garantía de seguridad y calidad en una amplia gama de industrias, DEKRA continúa liderando la innovación en evaluación técnica de edificios, riesgos en procedimientos, medio ambiente y gobernabilidad. La participación de DEKRA en la Feria The District representa un paso adelante en la exposición de sus soluciones punteras al público y al mundo.

Servicios Due Diligence

Durante la convención The District, DEKRA presentará su último e innovador programa de servicios Due Diligence, con el objetivo de mejorar la forma de analizar el estado de los activos, procesos y políticas de gestión de una organización. Los nuevos servicios de Due Diligence de DEKRA cubren cuatro de las areas más importantes de una organización: Due Dilligence técnica centrada en valorar el estado de un edificio, Due Dilligence medioambiental centrada en valorar el impacto de la contaminación ambiental del activo, Due Dilligence de Seguridad de Procesos, centrada en valor la seguridad laboral de la actividad y Due Dilligence ESG+, centrada en valorar el modelo de gobernanza de la actividad.

El objetivo principal de este programa es brindar a los asistentes de The District una comprensión clara de cómo los servicios de Due Diligence de DEKRA contribuyen a la toma de decisiones seguras y efectivas en el mundo de los negocios. El informe resultante no se centra en detalles técnicos abrumadores, sino en resaltar los principales riesgos y proporcionar a los clientes la confianza necesaria para tomar decisiones informadas.

Fecha y Ubicación

La Feria The District tendrá lugar en Barcelona los días 20 a 22 de septiembre. DEKRA estará presente en el stand B204 para dar a conocer su programa innovador y compartir conocimientos valiosos con los participantes.

DEKRA espera con entusiasmo la oportunidad de conectar con los asistentes en la Feria The District y compartir cómo su experiencia y soluciones pueden contribuir al éxito de las empresas en todo el mundo.

Acerca de DEKRA

DEKRA es una organización de renombre mundial que se dedica a garantizar la seguridad, la calidad y la sostenibilidad en una variedad de sectores industriales. Con presencia en más de 60 países, DEKRA está comprometida con la innovación y la excelencia en evaluación técnica.

Visite el sitio web www.dekra.es para conocer más acerca de DEKRA y sus servicios líderes en la industria.