Gloria Ramos experta en Feng Shui, ofrece de nuevo su formación gratuita para profesionales en todo el mundo

En un mundo donde el bienestar y la armonía son cada vez más valorados, Gloria Ramos se destaca como una experta en Feng Shui que está cambiando la forma en que se vive y se trabaja. Con más de 15 años de experiencia en este antiguo arte chino, Gloria está compartiendo su conocimiento con profesionales de todo el mundo a través de su "Máster Profesional del Feng Shui". Además, ofrece un curso gratuito que brinda a miles de personas la oportunidad de descubrir el impacto del Feng Shui en sus vidas.

El Feng Shui, un antiguo arte y ciencia chino que se traduce literalmente como "viento y agua", ha sido adoptado cada vez más en todo el mundo. Profesionales como arquitectos, decoradores de interiores y una variedad de especialistas han buscado incorporar esta práctica ancestral en sus servicios para brindar un valor adicional a sus clientes. El Feng Shui, que se basa en la idea de que la disposición y el diseño de un espacio pueden afectar la energía y la calidad de vida de las personas que lo habitan, se ha convertido en una herramienta poderosa para el crecimiento personal y profesional.

La historia del Feng Shui de Gloria Ramos se remonta a hace más de 15 años, cuando comenzó su apasionante viaje en este campo. Durante este tiempo, ha trabajado en más de 600 proyectos, tanto para particulares como para empresas, a nivel internacional. Su profundo compromiso y experiencia en el Feng Shui la llevaron a crear el "Master Profesional del Feng Shui", un programa de formación que ha ayudado a más de 300 alumnos a alcanzar el más alto nivel de maestría en esta disciplina. Además, ha impartido formaciones más iniciales a más de 4,000 estudiantes, no solo en España, sino en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y varios países europeos.

Estados Unidos se destaca como líder en la adopción y conciencia del Feng Shui, experimentando una creciente adopción en las empresas, donde muchas están implementando esta práctica para mejorar el bienestar y la productividad de sus empleados. Ejemplos notables incluyen los edificios y centros de trabajos de grandes empresas como Nike, Coca-Cola, British Airways, Virgin, The Good Company, Alcampo, etc.

En España, la conciencia sobre los beneficios del Feng Shui también está en aumento. El Feng Shui se ha convertido en un servicio complementario en una variedad de campos, desde la arquitectura hasta la psicología y la aromaterapia. Cada vez más, se reconoce la importancia de la energía y la disposición de los espacios en la vida cotidiana.

Gloria Ramos y su equipo de expertos son "doctores de los espacios". Su enfoque se basa en la observación de la energía presente en un espacio, tanto la positiva como la negativa. Esta energía se analiza y se utiliza para mejorar la calidad de vida de quienes ocupan esos espacios. El Feng Shui no solo se limita a la decoración; va más allá al estudiar la distribución del mobiliario, la orientación y otros aspectos técnicos para lograr un cambio real y positivo en la vida de las personas.

El curso gratuito que ofrece Gloria Ramos es una oportunidad única para aprender los conceptos fundamentales del Feng Shui y cómo aplicarlos en la vida cotidiana. Este curso de una semana es una introducción invaluable a la disciplina y ha sido aprovechado por casi 11,000 personas en su edición anterior.

En octubre, la oportunidad de aprender directamente de Gloria Ramos se abre nuevamente, brindando a los interesados la oportunidad de explorar el mundo del Feng Shui sin costo alguno; una magnífica ocasión para comprobar cómo el Feng Shui puede cambiar positivamente no solo los espacios, sino también la vida de las personas.

Gloria Ramos es un faro en el mundo del Feng Shui, guiando a profesionales y entusiastas a través de la transformación de espacios y vidas.