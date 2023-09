OrdenadorOutlet ofrece informática sostenible para pymes

No obstante, la mera contratación de un buen ERP no garantiza el éxito, ya que es necesario contar con un equipo cualificado para no fracasar en la implementación SAP. Basándose en su experiencia acumulada liderando proyectos de transformación digital, el especialista en tecnologías Héctor Pincheira ofrece en su página web 10 consejos para evitar problemas en la implementación de SAP. Aspectos importantes de la implementación de SAP Si bien la elección de un ERP líder como SAP puede ser un factor determinante para el éxito de un proyecto, la fase de implementación de este tipo de soluciones es fundamental para que una empresa pueda realizar su transformación digital de manera óptima.