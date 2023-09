Conocer las claves para tener éxito en una implementación de SAP

Con más de 200 millones de usuarios en la nube en 180 países, SAP es uno de los softwares de planificación de recursos empresariales (ERP) más utilizados en el mundo, brindando más de 100 soluciones a 25 industrias diferentes.

No obstante, la mera contratación de un buen ERP no garantiza el éxito, ya que es necesario contar con un equipo cualificado para no fracasar en la implementación SAP.

Basándose en su experiencia acumulada liderando proyectos de transformación digital, el especialista en tecnologías Héctor Pincheira ofrece en su página web 10 consejos para evitar problemas en la implementación de SAP.

Aspectos importantes de la implementación de SAP Si bien la elección de un ERP líder como SAP puede ser un factor determinante para el éxito de un proyecto, la fase de implementación de este tipo de soluciones es fundamental para que una empresa pueda realizar su transformación digital de manera óptima. En este contexto, gracias a su vasto conocimiento y experiencia en este sector, el experto Héctor Pincheira ha elaborado un artículo con 10 tips para no fracasar en la implementación de SAP, el cual se encuentra disponible en su página web.

Así, este profesional que ha implementado SAP simultáneamente en 3 empresas de uno de los grupos más reconocidos de la industria de frutos secos a nivel mundial hace hincapié en la importancia de conocer la verdadera situación de los sistemas y procesos de la organización como punto de partida para el cambio. Además, resulta imprescindible definir un líder a cargo con el conocimiento suficiente del negocio y una alta capacidad de trabajo bajo presión.

Una serie de tips para una correcta implementación de SAP Una vez realizado el relevamiento de los procesos actuales de la empresa y formado el equipo con un liderazgo positivo, es necesario transmitir de manera correcta la situación a la empresa implementadora del ERP. De este modo, es posible identificar las áreas de oportunidad y comenzar la fase de planos del negocio, para lo cual es indispensable una definición clara y detallada de la arquitectura del proyecto. Con respecto a esto, cada proceso o problema debe contar con un planteamiento de solución que contemple cuáles serán las herramientas adicionales disponibles y quién será el responsable.

En este punto, Héctor Pincheira recomienda contratar a una compañía implementadora que ofrezca proyectos "llave en mano", ya que permiten obtener resultados a un coste conocido, además de optar por la metodología de implementación ágil SCRUM al momento de llevar adelante la planificación.

Los interesados en profundizar en cómo realizar una implementación de SAP exitosa, pueden ingresar a la página web de Héctor Pincheira para acceder a la lista completa de consejos desarrollada por este especialista en tecnologías.