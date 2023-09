Cambium Networks: WiFi6 y una buena infraestructura de red, claves para la mejor experiencia del cliente en los hoteles

Según un estudio de Comcast Business, disponer de Wi-Fi de forma gratuita en los hoteles es un aspecto clave para el 84% de los viajeros a la hora de elegir dónde alojarse. Otro estudio reciente señala que el 87% de los viajeros estadounidenses podrán elegir otro hotel si el WiFi del inicialmente elegido tuviera críticas negativas. Además, el 62% de los huéspedes estarían dispuestos a pagar un poco más por su estancia si se les garantizara una red inalámbrica de calidad Cuando un huésped entra en un hotel, una de las primeras cosas por las que pregunta es por el Wi-Fi. Tanto si son viajeros de negocio como de ocio, la conectividad es esencial, "en las habitaciones y en las zonas comunes". La mayoría de los usuarios dispone suscripciones 4G o 5G, pero prefieren disponer de un WiFi de calidad, especialmente si se trata de turistas extranjeros, que suelen tener límites más estrictos en cuanto a la cantidad de datos que se pueden utilizar en roaming.

Los clientes dan por sentado que pueden ver sus series favoritas en Netflix o consultar su correo electrónico en cualquier lugar del hotel. Además, los viajeros de negocios también necesitan poder hacer videollamadas con Teams o Zoom, sin tener que luchar con imágenes entrecortadas.

Una inversión, no un coste

Según Cambium Networks, para los hoteles, ofrecer WiFi de calidad no es un coste, es una inversión y, también, una gran oportunidad para poner en marcha iniciativas de transformación digital, tanto en la gestión del negocio como en los servicios que mejoren la experiencia de los huéspedes.

La red también debe gestionar las cámaras de vigilancia, el sistema de reservas del restaurante y, en las instalaciones más modernas, incluso los termostatos y la iluminación están controlados por dispositivos IoT conectados. La infraestructura de red debe diseñarse cuidadosamente para garantizar la ubicuidad de la conectividad, la calidad de los servicios prestados y, también, la seguridad.

Redes de futuro

La conectividad inalámbrica debe es centrarse en dispositivos de infraestructura Wi-Fi 6 compatibles con redes de tipo Mesh. Wi-Fi 6 garantiza velocidades de bajada y de subida más rápidas, pero su verdadero punto fuerte es otro: la capacidad de gestionar un número mucho mayor de conexiones al mismo tiempo, una característica clave para un establecimiento de hostelería.

Las redes malladas, por su parte, permiten una gestión más eficaz de los distintos puntos de acceso y repetidores, simplificando el diseño de la infraestructura cableada sin comprometer el rendimiento. Con Mesh, de hecho, es posible crear una especie de red inalámbrica única que cubra toda la estructura del establecimiento, y los dispositivos se conectarán siempre a los puntos de acceso o repetidores que en esa posición y contexto ofrezcan el mejor rendimiento. De forma totalmente transparente para el usuario.

Soluciones de principio a fin

Además del gran rendimiento de sus dispositivos de conectividad, Cambium Network aporta la plataforma One Network, que permite gestionar todos los dispositivos desde un único panel de control, comprobando en todo momento su correcto funcionamiento y permitiendo reconfigurarlos a distancia para tareas como cambiar la configuración de red o actualizar rápidamente el firmware. Esto no sólo reduce el tiempo de intervención en caso de avería, sino también los costes del personal informático, que también puede actuar a distancia. Además, los establecimientos hosteleros que no dispongan de personal especializado en redes podrán delegar la gestión de la infraestructura en un proveedor de servicios gestionados (MSP) gracias a One Network, lo que permitirá al personal interno concentrarse en los servicios a los huéspedes y dejar el mantenimiento de la red, tanto inalámbrica como cableada, en manos de terceros. Para Cambium, el secreto del éxito está también en la infraestructura de red.