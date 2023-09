Aluvidal demuestra que los separadores de aluminio son la opción ideal para baños comunes

Los expertos de Aluvidal, carpintería metálica de aluminio en Zaragoza, explican las características que hacen a los separadores de baño de aluminio los ideales para gimnasios, escuelas, oficinas y más En los baños de uso común, ya sea en la escuela, la oficina o cualquier lugar público, es siempre importante que los gerentes y directores velen por la privacidad de cada persona. Por ello, los expertos de Aluvidal, carpintería metálica de aluminio en Zaragoza, demuestran que lo mejor para lograr este objetivo es instalar separadores para baños, en especial los fabricados en aluminio. Y es que las diversas propiedades que este material ofrece, lo convierten en la mejor opción para este entorno.

Los separadores para baño de aluminio son de fácil instalación, ya que no requieren casi de obra. Se pueden utilizar para separar duchas, vestuarios o sanitarios, entre otros. Para ello, se necesitan de distintos elementos de sujeción a la pared y al suelo como perfiles, barras, tornillos y angulares. Además, su ligereza acelera el proceso de instalación al ser más manipulable y de fácil traslado.

El aluminio empleado en estas estructuras es super resistente al paso del tiempo. Por su aguante a deformaciones, posee propiedades anticorrosivas y es posible lograr un aspecto impecable en todo momento si se cumple con el mantenimiento rutinario, en el cual se emplea agua, jabón y algún desinfectante que no sea abrasivo.

En este sentido, los separadores de baños en aluminio no retienen ningún tipo de olores ni humedad, haciéndolos ideales para los lavabos, pues esto es comúnmente un dolor de cabeza entorno a los baños públicos.

En cuanto a la estética, se encuentra una amplia variedad en acabados, que se adaptan al estilo solicitado por el cliente, desde rústico hasta minimalista. Los profesionales de Aluvidal señalan que entre los más solicitados en la actualidad se encuentran los acabados anodizados, polvo y pulido, y en los colores, los clientes optan principalmente por dorado o plateado.

Pero, yendo más allá de lo estético, los separadores de baño en aluminio cumplen el objetivo de salvaguardar la privacidad de los usuarios en todo momento, al utilizar cerraduras internas, usualmente tipo pestillo, ya que son más fáciles de usar, no se trancan y no sufren de tanto desgaste por el uso diario. Algunas instalaciones cuentan con un visor con apertura de emergencia.

En cuanto al tema de seguridad para los usuarios, es importante que los separadores cuenten con una barra de soporte anclada a la pared para evitar accidentes, y así ofrecer un punto de agarre para personas con alguna condición especial.