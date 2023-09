Las técnicas de Byoode, Rosalique y Aromatherapy Associates explican qué es el suicidio de la piel y cómo evitarlo

La piel posee activadores de su genética que luchan porque esté sana y se renueve. Cuando estos boosters se inactivan, pueden surgir suicidios celulares que llevan a manchas, más arrugas y otras patologías de la piel "Habrase visto, decir que la piel se suicida". Pues no es una afirmación nada alocada, aunque los expertos le suelen llamar por el término apoptosis. La piel, para mantenerse activa y revitalizada, requiere que todos sus componentes estén en armonía. Cuando alguno de los parámetros se desequilibra, por mínimo que sea, hace que ese perfecto equilibrio se descompense y dé pie a lo que algunos expertos denominan suicidio de la piel. "El suicido de la piel ocurre cuando las células ven comprometido su componente genético y se desequilibran y, en lugar de mantenerse fuertes e ir auto regenerándose, se desactivan y dan pie a lo que se llaman células muertas", afirma Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Para que esto no ocurra, la rutina facial diaria debería componerse de principios que velen por la seguridad de esas células. "Aquí entra en juego la que se conoce como proteína P53. Es una proteína encargada de reforzar las defensas celulares de la piel para asegurar que permanezcan vivas y con un ciclo de renovación continuo", defiende Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, quien añade: "es la responsable de juzgar si una célula dañada tiene posibilidades de regenerarse. Si es así, vela por su renovación al activar los mecanismos de reparación del ADN. De no ser este el caso, promueve que se muera en pro de que surjan nuevas células saludables". Cuando la proteína P53 se desactiva, la piel empieza a verse apagada, se producen cascadas de envejecimiento y surge una mayor propensión a las enfermedades de piel.

Objetivo: velar por los autoprotectores de la piel

La piel se puede proteger con ingredientes como los filtros solares, de eso no cabe duda, pero la tendencia y a lo que se dirige la cosmética en los últimos años es a mejorar también el funcionamiento innato del tejido cutáneo. Se trata de ir ayudando a la piel a sintetizar o creando moléculas que ayuden a mantenerse sana y llena de vida. "Es por esto por lo que se aplica, por ejemplo, vitamina C, que ayuda en la síntesis de colágeno y elastina -además de proteger por su acción antioxidante-. En esta línea, hay ingredientes que pueden potenciar la proteína P53, y esto es crucial para alargar la vida celular de la piel", expone la cosmetóloga Raquel González, directora técnica de la firma Perricone MD. ¿Y qué ingredientes son? Los más importantes son "los retinoides y los ácidos exfoliantes. Promueven la expresión de la proteína P53, la cual no solo optimiza la protección de la piel, sino que también puede prevenir enfermedades", expresa la experta de Byoode, afirmación que se avala por numerosos estudios clínicos.

Desde hace años, los retinoides se utilizan por sus beneficios en el tratamiento de enfermedades de la piel como el acné o la rosácea, que ayuda engrosando la piel con un uso continuado. Lo que no se conoce tanto es que también influyen en el crecimiento y la diferenciación de los queratinocitos. "Esto significa que al promoverse la producción genética de proteínas protectoras como la P53, la piel consigue optimizar su proceso de renovación, permitiendo que se vea más saludable y se prevengan diferentes patologías", defiende desde Medik8 su directora técnica, Elisabeth San Gregorio, una acción que parece encontrarse en cierta medida también vinculada a los ácidos exfoliantes, "de ahí que insistamos tanto en que ingredientes como los alfahidroxiácidos promueven la renovación celular de la piel", apostilla Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

Productos salvadores de la piel

Retinol Recovery Overnight Moisturizer, de Perricone MD. Se trata de una edición limitada de la firma. Es una crema hidratante rica y ultranutritiva que actúa durante la noche. Trabaja con tres formas de retinol para ayudar durante el proceso natural de recuperación y regeneración de la piel. Promueve una reducción visible de las líneas y arrugas. Además, aporta una hidratación completa. 102€ en Perriconemd.es

r-Retinoate Intense de Medik8. Esta revolucionaria crema de noche incorpora las tecnologías más avanzadas dentro de los retinoides, con dos moléculas más rápidas y efectivas: el retinaldehido y el retinyl retinoato. Actúa para retexturizar profundamente y restaurar visiblemente el aspecto de una piel bonita. Se completa con péptido de cobre, ácido hialurónico y ceramidas, entre otros. 279€ en Medik8.es.

Ambari Gold Proteccion22 Mask. Es una mascarilla con un 22% de ácidos exfoliantes, entre los que se encuentra el ácido glicólico y el láctico. También lleva un complejo de setas revolucionario que estabiliza la piel y su función barrera. 115€, disponible en Mumona.com o en Purenichelab.com

Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode. Se trata de un exfoliante en polvo que combina la exfoliación física con la química. Dentro de sus ácidos, destacan el fítico y la gluconolactona, que promueven la renovación celular progresivamente y de forma suave. 34€ en Byoode.com

Refining Facial Polisher, de Omorovicza. Otro formato que también combina la exfoliación física con la química. Es un pulidor facial enriquecido con microalgas para retexturizar y aclarar, a la vez que exfolia las células muertas de la piel, alisándola y estimulando la regeneración. En sus ácidos destaca el lactobiónico, un polihidroxiácido suave y eficiente. 82€ en Purenichelab.com