Menamobel propone la lista de los 5 muebles básicos para la vuelta al cole

Los muebles adecuados no solo brindan comodidad, sino que también promueven una postura correcta y una concentración óptima durante el tiempo de estudio Con el inicio del nuevo año escolar, es fundamental para los padres y estudiantes prepararse adecuadamente para el éxito académico. Además de los libros de texto y el material escolar, los muebles básicos también juegan un papel crucial en el entorno de estudio adecuado en el hogar.

Ivana González Mena, directora de Menamobel, explica que "los muebles básicos adecuados no solo brindan comodidad, sino que también promueven una postura correcta y una concentración óptima durante el tiempo de estudio". Es por ello que desde Menamobel, proponen una lista de los muebles básicos esenciales para la vuelta al cole:

1. Escritorio: Un escritorio espacioso y bien organizado es esencial para que los estudiantes puedan realizar sus tareas de manera eficiente. Debe tener suficiente espacio para colocar un ordenador portátil, libros, cuadernos y otros materiales de estudio.

2. Silla ergonómica: Pasar horas sentado estudiando puede ser agotador y perjudicial para la postura si no se cuenta con una silla adecuada. Una silla ergonómica proporciona un soporte adecuado para la espalda y ayuda a prevenir lesiones y dolores.

3. Estanterías: Las estanterías son ideales para mantener los libros de texto, cuadernos y otros materiales escolares perfectamente organizados y al alcance de la mano. Esto ayuda a mantener un entorno de estudio ordenado y libre de distracciones.

4. Lámpara de escritorio: Una buena iluminación es esencial para evitar la fatiga visual y mantener la concentración durante el estudio. Una lámpara de escritorio con luz ajustable proporciona la iluminación adecuada según las necesidades individuales.

5. Organizadores de escritorio: Los organizadores de escritorio, como portapapeles, portalápices y bandejas de almacenamiento, son excelentes para mantener el área de estudio libre de desorden y facilitar el acceso a los materiales necesarios.

Al invertir en estos muebles básicos, los padres pueden proporcionar a sus hijos un entorno de estudio adecuado en el hogar, lo que contribuirá a un mayor enfoque y rendimiento académico. Además, una buena postura y una iluminación adecuada también ayudarán a prevenir problemas de salud a largo plazo.

En resumen, al prepararse para la vuelta al cole, no hay que olvidar la importancia de los muebles básicos en el entorno de estudio. Estos elementos son esenciales para crear un espacio adecuado y cómodo que promueva el aprendizaje y el éxito académico.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1.000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.