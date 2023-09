USA Corporation Services y sus servicios para conseguir la identificación fiscal para emprender

La identificación fiscal es un requisito fundamental para operar legalmente como una empresa registrada en Estados Unidos.

Este es un número que se otorga, tanto a personas naturales como jurídicas, para declarar y/o pagar los impuestos.

Antes de obtenerlo, se debe hacer el registro gubernamental, así como presentar la documentación que solicitan los entes reguladores.

En todo caso, la firma USA Corporation Services se encarga de realizar todo este proceso y aclara las dudas que surgen con respecto a este documento.

Tipos de identificación fiscal para operar en Estados Unidos El emprendimiento en Estados Unidos sigue en constante ascenso. Esto porque las pequeñas y medianas empresas ven un amplio rango de beneficios en la economía del país.

Para operar de manera legal se debe hacer un registro que incluye la obtención del número de identificación fiscal. Por sus siglas en inglés, EIN se refiere al Número de Identificación del Empleador o Employer Identification Number. Este permite identificar a la empresa ante las autoridades fiscales federales y también realizar las actividades relacionadas con impuestos sobre la nómina y presentación de declaraciones de impuestos.

Existen tres tipos de identificación, los residentes legales, individuos con una VISA habilitada para trabajar y ciudadanos nacionales usan la SSN (Social Security Number) y los no residentes emplean la ITIN (Individual Taxpayer Identification Number).

Ahora bien, las empresas constituidas en USA o que deben cancelar impuestos, pero no están constituidas en el país, emplean el EIN (Employer Identification Number).

Obtener identificación fiscal siendo extranjero Es importante destacar que este número no es una autorización directa para realizar actividad comercial en Estados Unidos, en cambio, permite pagar y/o declarar los impuestos, sin importar si está certificada o no para trabajar.

Antes de solicitar la identificación fiscal, se forma la empresa y se presenta ante los entes gubernamentales competentes. Solo con su aprobación es que se puede gestionar y obtener el número fiscal. En el caso de los extranjeros, pueden iniciar a operar la empresa fuera del país y posteriormente solicitar la documentación para trabajar en USA, si es el caso.

En todo este proceso, es importante contar con asesoría profesional. USA Corporation Services es una compañía que lleva más de 20 años gestionando registros de empresas. Sin importar el país de origen, sus profesionales brindan información específica para el tipo de empresa y se encargan de realizar todo el proceso. De esta manera logran un registro 100 % legal.