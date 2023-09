Encontrar a expertos en tablero madera natural en WoodAddicts

El llamado 'do it by yourself' y el universo del bricolaje ofrecen mil y una ideas estupendas. Quienes se aventuran a realizar, por ejemplo, manualidades, así como maquetas o muebles, pueden llegar a sentir una gran satisfacción al crear algo con sus propias manos y aunque puede resultar algo complicado al principio, con el tiempo puede ser un pasatiempo emocionante.

Uno de los soportes más fáciles de trabajar y decorar es el tablero madera natural. Asimismo, existen empresas que facilitan la obtención de estos elementos, como por ejemplo WoodAddicts, una empresa que está especializada en brindar materiales y soportes para las manualidades, bellas artes, artes gráficas y bricolaje.

La empresa está conformada por un pequeño equipo joven de 3 personas en el taller y otras 3 en oficina. Los propios trabajadores son unos apasionados de las posibilidades que brinda la madera

¿Qué caracteriza al tablero madera natural de WoodAddicts? Los tableros madera natural que ofrece la empresa tienen distintos grosores según el que el cliente seleccione, aun así, contactando por email o teléfono brindan cortes del soporte en diferentes tamaños, grosores o formas en caso de necesitarlo.

Un aspecto a destacar es la buena reacción que tiene el material ante el corte láser o CNC. Este soporte incluso permite cortarse con cutter o herramientas que el cliente tenga por casa como por ejemplo la sierra manual, de cinta, sierra circular, caladora o metálica. De la misma manera, se puede pulir o enganchar en superficies planas con cola, adhesivo doble cara o bien tornillos. También permite imprimir o vynilar; así como pintar independientemente del tipo de pintura.

Además, poseen un color marrón claro sin nudo ni betas y se fabrican a través de fibras comprimidas de madera de origen forestal sostenible por bosques nacionales. A pesar de ello, la empresa confirma que "puede haber muy ligeras variaciones de tonos o texturas de un lote a otro".

Beneficios de obtener un tablero madera natural Estos tableros se usan mayormente en el mundo del bricolaje y las manualidades, así como cuadros, puzzles, mesas o vinilos entre muchas otras posibilidades. Solo es necesaria la imaginación para crear una infinidad de proyectos.

Uno de sus grandes beneficios es su precio, puesto que es uno de los más baratos del mercado. Otra característica a destacar es la producción sostenible por la que pasa cada uno de los tableros de madera natural. WoodAddicts se encarga de seleccionar cada lámina y cortarla individualmente manualmente, después se embala y se envía por el equipo directamente. No se trata de productos de importación, la empresa procura que todo su valor se quede en el territorio.

Por otra parte, la empresa se compromete a realizar envíos gratuitos y 24 h para que al día siguiente el cliente lo tenga es casa o en el taller.

Para poder realizar compras de madera personalizadas, la empresa propone dos tipos de soluciones. En caso de no tenerla, la consiguen. Si aun así no es suficiente, garantizan tenerla en 3 días aproximadamente. En casos extremos, también pueden enviarla al cliente con mensajería 24 h.