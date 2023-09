En la situación política en la que se encuentra la Nación Española, parece que no lo tienen fácil los barones del PSOE. Apuntan, como en esta ocasión, en la buena dirección, son las pocas voces críticas que dentro del partido le quedan al sanchismo, pero a la hora de la verdad se enfrentan con el drama de que no se puede sorber y soplar el mismo tiempo, y que Sánchez ya ha demostrado en numerosas ocasiones que prefiere la alianza con los enemigos de la Carta Magna al pacto con los constitucionalistas.

Algunos nadan y guardan la ropa, mientras defienden la tradición socialdemócrata, tratan de focalizar los problemas del país en VOX y reconocen en algunos otros (PNV) una presunta moderación histórica al servicio de España. De esta manera se apuntan a cabalgar contradicciones, y eluden cualquier oposición efectiva al proceso disolvente de la nación y de la Constitución en el que Sánchez no ha dudado en embarcarse.