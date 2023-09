Un reino por un barco mal "amarrado"

“La Armada gastará 1,8 millones en el nuevo barco de regatas del Rey” el 31 de agosto.

“El PNV pregunta al Gobierno sobre el barco que Felipe VI estrenará en Palma en 2024” el 4 de septiembre. “Sánchez frena la compra de un nuevo velero de regatas para el Rey” el 6 de septiembre.

Tales entrecomillados son los titulares que fueron apareciendo en esas tres portadas de la edición en papel del Diario de Mallorca. El que incluye al PNV a cuatro columnas. Otros medios también se han hecho eco, con las excepciones de rigor. Como siempre que se habla del rey reinante para mal y con pruebas.

No conociéndose ningún desmentido, doy por descontadas dos cosas.

Por una parte, la conformidad con la decisión de Sánchez de los grupos que apoyarán su investidura en caso de que fracase la de Feijóo. Por otra, que el rey está implicado y conforme con la adquisición de un barco para su disfrute que, ni piensa pagarlo con su dinero, ni figura en el presupuesto conocido de la Casa Real, ni mucho menos es un regalo de su padre gracias al dinero que tiene guardado dentro o fuera de España y con el que, suponemos, está pagando las minutas de los caros abogados ingleses que le defienden de su ex Corinna. Lo digo porque solo falta que un día nos enteremos de que este gasto envenenado, el de los juicios del padre de Felipe VI, también sale de nuestros fondos reservados.

Transcurrido un plazo suficiente desde las noticias del barco y a la vista de las evidencias, me vienen a la cabeza dos preguntas, por si me he perdido algo.

¿Ha escuchado usted alguna voz, desde la del Felipe González que tanto le debe al Juan Carlos I que intrigó sin parar hasta acabar con Adolfo Suárez y que tan activo está, él y también los suyos del PSOE más corrupto, contra la amnistía, hasta la de Abascal, la de Feijóo o las de otros del PP o de Vox, que hayan salido en defensa de un barco del rey que se ha “hundido” antes de zarpar?

¿Tiene acaso miedo, este candidato en busca de traidores, a que el día D a la hora H de la votación de su improbable investidura en el Congreso pueda incluso fallarle alguno de los suyos porque le hayan dicho en su casa que no vuelva si va a votar por un presidente que pueda regalar un barco con el dinero de los impuestos a alguien que tiene más que suficiente para comprarlo, aunque se llame Felipe VI?

Y una conclusión. Bienvenidas sean a nuestras vidas las investiduras inseguras porque el silencio de los cobardes se escucha con más fuerza que el trueno de la tormenta más bella.