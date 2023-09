Energiber explica qué es una batería virtual

La energía solar fotovoltaica se ha convertido en una tecnología cada vez más utilizada para generar electricidad limpia y sostenible y garantizar una reducción en los costes de facturación, a través de la instalación de placas solares. Sin embargo, existen mecanismos que potencian, aún más, el ahorro financiero energético, como la batería virtual fotovoltaica.

Desde Energiber, una empresa especializada en soluciones de autoconsumo, explican que lo primero que hay que saber es que las baterías virtuales no existen de manera física. Se trata de una especie de "contrato" financiero entre la persona propietaria de la instalación y un proveedor de energía eléctrica para almacenar el excedente de energía producida por los paneles que no se utilizó para su uso posterior.

¿Cómo funcionan las baterías virtuales fotovoltaicas? Las baterías virtuales son un tipo de "monedero virtual" que aporta importantes beneficios a los propietarios de instalaciones fotovoltaicas. Además de ser un mecanismo de ahorro financiero, a diferencia de las baterías físicas, no ocupan espacio y toda la gestión puede hacerse de forma remota a través de una plataforma en línea.

Su funcionamiento es bastante simple. Cuando las placas solares generan más energía de la que necesita una edificación, o no se consume la suficiente, se vierte ese excedente energético a una red, propiedad de la comercializadora energética. Esta establecerá un valor económico de los KWh generados y los acumulará en euros.

De esta manera, si un usuario tiene saldo positivo en su batería virtual puede utilizar sus excedentes para reducir el coste de la facturación eléctrica mensual, evitando la dependencia hacia las compañías eléctricas. Además, este mecanismo mejora la eficiencia energética en los hogares y empresas y, a diferencia de las baterías solares físicas, estas no necesitan reparaciones y mantenimiento, ya que se trata de una hucha solar digital.

Asesoramiento energético para un mejor autoconsumo Cuando se tienen dudas sobre cómo elegir el proveedor de batería virtual de autoconsumo indicado, la mejor recomendación es contar con asesoramiento experto en el área. En este sentido, Energiber ha formado un equipo cualificado de profesionales que ayudan a seleccionar la comercializadora de electricidad que mejor se adapte a las necesidades de sus clientes.

Adicionalmente, realizan un estudio de viabilidad gratuito de la edificación para comprobar qué tipo de instalación fotovoltaica es la más adecuada, entregando los resultados en menos de 48 horas. A través de su página web los usuarios pueden solicitar esta revisión energética, sin compromiso.

Energiber es una empresa especializada en proporcionar soluciones de energías renovables personalizadas y de alta tecnología, adaptadas a las necesidades de cada cliente. De esta manera, sus servicios maximizan el ahorro en la factura de luz y contribuyen al cuidado del medioambiente.