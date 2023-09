Un nuevo Lienzo para la ciudad de Valencia

Después del regreso de las vacaciones de muchos valencianos, a partir del próximo día 13 de septiembre, se encontrarán con varias sorpresas en uno de sus restaurantes con Estrella Michelin con mayor éxito de la ciudad, el restaurante Lienzo.

La chef María José Martínez, el director de sala Juan José Soria y su socia Candi han aprovechado unos días de cierre por vacaciones del local para realizar una importante transformación que mostrará una nueva cara de Lienzo, donde su espíritu mediterráneo y la esencia del mundo de la apicultura son protagonistas.

Los restaurantes de alta gastronomía se ven obligados a realizar una constante renovación de instalaciones para darles su sello personal, María José y Juanjo lo tuvieron claro y quisieron dar a sus clientes un motivo más para visitar Lienzo con la esencia original de su proyecto en cada detalle. La apuesta en esta ocasión transformará la primera sala que se encuentra al entrar al local, para hacerla más cálida, confortable y funcional para sus clientes y el trabajo diario. Desde que ellos llegaran a este local han realizado modificaciones de las instalaciones originales que tenían muchas deficiencias, quieren con este cambio que Lienzo sea una extensión de su identidad, de su auténtico proyecto. En esta nueva puesta en escena de decoración, el mundo de las abejas y de la miel, que han hecho a Lienzo mundialmente famoso, será visible desde la entrada.

Otra de las señas de identidad de Lienzo, las exposiciones de pintores valencianos en sus paredes que cambian periódicamente, se mantienen integrándose ahora en el nuevo diseño de interiores al que han querido dotar de vida, una vida real que tendrá dos fases de instalación, lo que supondrá pronto otra novedad dentro de la actual.

Pero la renovación no se queda aquí, su pasillo de acceso a la segunda sala también cambiará para bien integrando parte de las cavas de vinos que Juanjo gestiona con un importante número de referencias nacionales e internacionales.

En el mismo pasillo los baños también serán objeto de una renovación total, parte esencial de los restaurantes en un mundo como el actual, donde las fotos de estos espacios han pasado a ser constantes en las redes sociales, y no es para menos, ya que desde que el restaurante Sketch de Londres realizará dos de los proyectos de decoración más sorprendentes del mundo, la carrera de los interioristas por hacer el baño más espectacular no ha cesado. Lienzo no quiere entrar en esa carrera de tener el mejor del mundo, ni mucho menos, pero sí ha querido actualizar los suyos con una notable transformación.

Con estos cambios, Lienzo afronta el final del verano y el principio del otoño en el mes de septiembre, donde la cocina creativa y mediterránea de Mª José no abandona su amor a la miel y todos sus derivados que son incorporados a sus platos en cada nueva temporada, haciendo de Lienzo uno de los restaurantes de Valencia más singulares.

La chef de Lienzo será protagonista también en otoño, en el mes de octubre, con su cocina más sostenible en el próximo congreso de cocina internacional San Sebastián Gastronomika que en 2023 llega a su 25ª edición, lo hará junto a los más importantes cocineros del mundo, con especial presencia este año de chefs de Japón y Estados Unidos. En esta ocasión María José Martínez descubrirá los secretos de la Lubina Atlántica Aquanaria en una ponencia donde los asistentes a la misma podrán degustar sus platos.