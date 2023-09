Schneider Electric nombra a Gwenaelle Avice-Huet Executive Vice-President Europe Operations

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización industrial, ha nombrado a Gwenaelle Avice-Huet nueva Executive Vice President of Europe Operations, a partir del 4 de septiembre de 2023 En su nuevo cargo, sucediendo a Philippe Delorme que perseguirá otros intereses fuera de la compañía, Gwenaelle será responsable de toda la cartera de negocios de Schneider Electric a través de Europe Operations, representando la contribución de la compañía en el desarrollo de la agenda de la UE para acelerar la transformación sostenible y digital de Europa.

Gwenaelle se incorporó en Schneider Electric en 2021 como Senior-Vice President of Corporate Strategy, antes de entrar a formar parte del Comité Ejecutivo como Chief Strategy and Sustainability Officer.

Antes de unirse a Schneider Electric, Gwenaelle trabajó en ENGIE (anteriormente GDF SUEZ) en varias posiciones, desde Senior Vice-President of European and Regulatory affairs, hasta liderar el negocio de energía renovable. En su último cargo, formó parte del Comité Ejecutivo de ENGIE, siendo Directora General de ENGIE Norteamérica y responsable de la Línea de Negocio Global de Energías Renovables.

Gwenaelle comenzó su carrera en el Centro Nacional Francés de Investigación Científica y en la Comisión Francesa de Energía Atómica sobre energía nuclear antes de incorporarse al Banco Mundial en Washington D.C. como consultora. También trabajó al servicio del Primer Ministro francés en la Secretaría General de Asuntos Europeos, como responsable de asuntos de energía y competitividad, y como asesora sobre energía y cambio climático de varios ministros.

Gwenaelle forma parte del Consejo de Air France-KLM desde mayo de 2021. Es licenciada en Física y Química por la École Normale Supérieure Paris-Saclay, tiene un diploma de posgrado en Química Molecular por la École Polytechnique de Francia y es ingeniera por el Corps des Ponts et Chaussées. También ha sido nombrada Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial.

Tras su nombramiento, Gwenaelle se trasladará de Estados Unidos a Europa.