'Puedes centrarte en dirigir tu empresa, nosotros nos ocupamos de hacerla crecer', Samuel Noriega, director de Shugert Marketing

Cualquier empresa necesita disponer de profesionales en áreas como marketing, creatividad, innovación, tecnología, etc. Por lo general, en situaciones así se requiere acudir a terceros que proporcionen este servicio, lo que, por supuesto, exige un gasto importante.

Hasta ahora, estas eran las únicas alternativas disponibles. Sin embargo, la firma Shugert Marketing ha creado recientemente su servicio de suscripción llamado TaskerArmy.com. Por medio de este servicio, las pymes podrán resolver problemas asociados a estas áreas, de manera efectiva y mucho más económica. En la siguiente entrevista, Samuel Noriega, el director de Shugert Marketing y Tasker Army, habla un poco más acerca de qué es, cómo funciona y qué beneficios ofrece este nuevo servicio.

¿Qué es Tasker Army?

TaskerArmy.com es un servicio de suscripción creado por Shugert Marketing que ayuda a pequeñas y medianas empresas a resolver sus problemas diarios en áreas como tecnología, creatividad y marketing. Imagina tener un equipo de expertos a tu disposición sin tener que gastar una fortuna en una agencia o perder tiempo buscando freelancers. Tasker Army llena ese vacío, ofreciendo calidad a un precio accesible. Además, utilizamos inteligencia artificial para hacer cosas aún más avanzadas, como predecir qué clientes podrían irse o cómo hacer que tu negocio funcione mejor. En resumen, es como tener un equipo de superhéroes tecnológicos que te ayudan a llevar tu negocio al siguiente nivel sin romper la hucha.

¿De dónde surge la idea de hacer el lanzamiento de esta empresa en España?

Tuve la suerte de estudiar un máster en Data Science en la Universidad de Barcelona en 2016, y me encantó sumergirme en el ambiente emprendedor de la ciudad, que ha estado creciendo a pasos agigantados. Con Shugert Marketing con más de 10 años de experiencia en México y desde 2017 en Estados Unidos, España se convirtió en nuestra entrada al mercado europeo. La emocionante comunidad de startups, el talento disponible y el estilo de vida de la ciudad fueron factores clave que nos impulsaron a lanzar esta nueva área de negocio.

¿Qué servicios ofrece Tasker Army?

En Tasker Army, ofrecemos un servicio de suscripción integral que abarca desde el desarrollo de tiendas en línea hasta soluciones gráficas y de diseño, así como sistemas avanzados de análisis de marketing. Pero no nos detenemos ahí; también incorporamos inteligencia artificial para automatizar y optimizar tareas repetitivas, lo que mejora significativamente las tasas de conversión de nuestros clientes. En resumen, somos como un equipo de superhéroes tecnológicos a tu disposición, encargados de todas las tareas técnicas y creativas de tu negocio en línea. Así, tú puedes centrarte en dirigir tu empresa, mientras nosotros nos ocupamos de hacerla crecer.

¿En qué se diferencia Tasker Army de otras compañías similares del mercado?

Lo que realmente nos distingue en Tasker Army es nuestra asociación con Shopify Plus, algo que pocos tienen en Europa y en el mundo. Esta alianza nos permite ofrecer soluciones de e-commerce de primer nivel. Además, nos centramos en lo que realmente importa para tu negocio, liberándote de tareas técnicas y operativas. En lugar de ser solo otro proveedor de servicios, actuamos como tu socio estratégico para ayudarte a crecer. Somos Shopify Plus Partners desde el 2015.

¿Cuál es el cliente objetivo de la firma?

Nuestra meta es ser líderes en optimización y automatización de tiendas de e-commerce en Europa. No solo queremos ser un proveedor de servicios, sino convertirnos en un aliado estratégico para tu negocio. Con nuestra exclusiva asociación con Shopify Plus, tenemos una ventaja competitiva que nos permite ofrecer soluciones de vanguardia en el mercado.

¿Qué ventajas ofrece la inteligencia artificial con la que trabajan, aplicada al mundo corporativo?

La inteligencia artificial (IA) que implementamos en Tasker Army ofrece múltiples ventajas en el ámbito corporativo, especialmente para tiendas de e-commerce:

Predicción de comportamiento del cliente: utilizamos algoritmos de aprendizaje automático para analizar patrones de compra y predecir futuras tendencias, lo que permite a las empresas ajustar su inventario y estrategias de marketing.

Automatización de atención al cliente: los chatbots de IA pueden manejar consultas frecuentes, liberando al personal para que se enfoque en problemas más complejos.

Optimización de precios: la IA analiza datos del mercado en tiempo real para ajustar los precios de manera dinámica, maximizando así las ganancias.

Personalización: algoritmos de IA pueden personalizar la experiencia del usuario en la tienda en línea, mostrando productos u ofertas relevantes basadas en su historial de navegación y compra.

Análisis de sentimiento: la IA puede analizar reseñas y comentarios en redes sociales para obtener información valiosa sobre la percepción de la marca.

Gestión de riesgos: sistemas de IA pueden detectar actividades sospechosas o fraudulentas, mejorando la seguridad de la tienda en línea.

Optimización de la cadena de suministro: algoritmos de IA pueden prever demandas y tiempos de entrega, permitiendo una gestión más eficiente del inventario.

Mejora de la conversión: la IA puede realizar pruebas A/B automatizadas para determinar qué elementos de diseño o contenido son más efectivos para convertir visitas en ventas.

Recomendaciones de productos: sistemas de IA pueden generar recomendaciones de productos altamente precisas, aumentando las ventas cruzadas y la satisfacción del cliente.

En resumen, la IA no solo optimiza operaciones, sino que también ofrece insights valiosos y personalización, convirtiéndonos en un aliado estratégico para cualquier empresa de e-commerce.

¿Qué tipo de sistemas son los que construyen?

Creamos soluciones personalizadas, enfocándonos en una tarea a la vez. Nuestro objetivo es optimizar procesos y sistemas, descomponiéndolos hasta su forma más simple para que puedas concentrarte en las actividades que generan el mayor retorno de inversión para tu empresa.

¿Cómo se pueden contratar los servicios de Tasker Army?

Directamente en nuestra página, al registrarte en TaskerArmy.com, serás asignado de inmediato a un gestor de proyectos. Este profesional realizará una evaluación inicial personalizada para preparar tu perfil y empezar con tu lista de tareas pendientes. Además, recibirás tu primera entrega en tan solo 48 horas.

En definitiva, Tasker Army es un servicio que dadas las ventajas y beneficios que ofrece, es clave para el desarrollo, crecimiento y rendimiento de las pequeñas y medianas empresas de la actualidad. Una alternativa eficiente, efectiva, de calidad y asequible, en donde se podrá contar con un equipo experto y herramientas de última tecnología que marcarán la diferencia.

Sobre Samuel Noriega Samuel Noriega, nacido en México en 1977, es el director de Shugert Marketing y Tasker Army. Posee un Máster en Ciencia de Datos de la Universitat de Barcelona y otro en Mercadotecnia y Comercio Internacional de la Universidad del Valle de México. Fue reconocido como "Contribuidor del Año" por la empresa tecnológica HackerNoon gracias a sus artículos sobre redes neuronales y aprendizaje automático. Además, lidera la organización sin fines de lucro Saturdays. AI en Tucson, Arizona, y Hermosillo, México, y es miembro de la comisión Sonora Arizona de Startups Unidos. Samuel también forma parte del consejo directivo de varias startups, incluidas Boletaje, Penta Create y Tech Ventures USA, y es cofundador de Data Beers México y Roomies.es.