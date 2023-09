La relevancia de una conexión a internet rápida y fiable para los estudiantes

El nuevo curso escolar está a punto de comenzar, y con él vienen nuevas oportunidades y desafíos para los estudiantes. En un mundo cada vez más digitalizado, el acceso a una conexión a internet rápida y fiable se ha convertido en una herramienta esencial para el éxito académico. Pero, ¿cuán importante es realmente tener una buena conexión a internet para los estudiantes? Se va a explorar esto con datos y estadísticas.

La relevancia de internet en la educación Acceso a recursos educativos Según un informe del Pew Internet & American Life Project, el 73 % de los estudiantes universitarios usa internet más que la biblioteca para investigar. Esto demuestra que internet se ha convertido en una fuente primaria de información y recursos educativos.

Comunicación y colaboración El mismo informe señala que el 60 % de los estudiantes cree que internet ha mejorado sus relaciones con sus compañeros de clase, y el 56 % cree que el correo electrónico ha mejorado su relación con los profesores. Esto subraya la importancia de internet como herramienta de comunicación y colaboración.

La efectividad de la conexión Desigualdades en el acceso Un informe del National Center for Education Statistics muestra que las desigualdades en el acceso a internet pueden tener un impacto significativo en la educación. Por ejemplo, el 99 % de los niños de 3 a 18 años cuyos padres tenían un título universitario tenían acceso a internet en casa, en comparación con el 83 % de aquellos cuyos padres tenían menos de un diploma de escuela secundaria.

Importancia de la velocidad y fiabilidad Durante la pandemia, el acceso a dispositivos conectados a internet se convirtió en un requisito para la participación efectiva en entornos de aprendizaje en línea. Las desigualdades en el acceso a una conexión efectiva pueden tener un impacto significativo en la calidad de la educación. Una conexión lenta o poco fiable puede dificultar la colaboración en tiempo real y la comunicación con los profesores.

La conexión a internet no es solo una herramienta de lujo; es una necesidad para los estudiantes en el mundo moderno. Con el acceso a una amplia gama de recursos y oportunidades para la colaboración en línea, los estudiantes están mejor preparados para tener éxito en sus estudios y en su futuro profesional. Sin embargo, es crucial que esta conexión sea rápida y fiable para maximizar su potencial. Los datos demuestran que no tener una conexión efectiva puede exacerbar las desigualdades existentes en el acceso a la educación, lo que hace que sea más importante que nunca asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso a internet de alta calidad.

En este contexto, la empresa Actelser lleva años destacándose como uno de los servicios más profesionales en la fabricación e instalación de sistemas de fibra óptica. Además, los productos y servicios de esta empresa pueden contribuir significativamente a la mejora de la calidad y eficiencia de las redes de internet.

Actelser, especialistas en servicio de instaladores de fibra óptica La empresa Actelser lleva años trabajando en el sector de conectividad y, específicamente, se distingue en el campo de la fibra óptica. Actelser trabaja desarrollando productos y servicios de calidad, acordes con los estándares internacionales y los más rigurosos controles de calidad.

Por otro lado, respaldados por la confianza de Movistar, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes, la labor de Actelser se posiciona como una garantía de excelencia en conectividad. Actualmente, Actelser ofrece una innovadora red doméstica con Fibra Óptica Plástica de 1 Gbps. Este servicio facilita la creación e instalación de redes rápidas y confiables sin mayores complicaciones. Además, con la tecnología y dispositivos de Actelser, los usuarios pueden disfrutar de estas conexiones en cada toma de corriente principal. Este servicio excepcional permite llevar la potencia de internet a cualquier rincón de la vivienda con el 100 % del ancho de banda contratado por la operadora, transformando así la forma en la que las personas pueden disfrutar de su servicio de internet en el hogar.

Por qué pasarse a la fibra óptica plástica, por Actelser El equipo de ingenieros que conforma Actelser conoce en profundidad las ventajas que la fibra óptica plástica ofrece ante las necesidades de conectividad actuales. Algunas de las ventajas de este sistema son que la fibra óptica plástica destaca en términos de velocidad, confiabilidad y seguridad.

Por otro lado, a diferencia de las conexiones inalámbricas tradicionales que poseen una señal que puede verse afectada por interferencias y obstáculos en el entorno, la fibra óptica plástica ofrece una conexión constante y prácticamente inmune a las interferencias. Además, su capacidad para transmitir datos a largas distancias sin pérdida de señal la convierte en la opción predilecta para la conectividad en empresas y entornos de redes compartidas.

La seguridad es otro punto fuerte, ya que las señales de fibra óptica no se pueden interceptar fácilmente. Actelser asesora y dispone de expertos instaladores de fibra óptica para garantizar calidad en la conexión y el rendimiento de la conectividad en la nueva era.