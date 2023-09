No Más Fugas enumera soluciones para las fugas en piscinas

La pérdida de agua en las piscinas es algo relativamente normal, ocasionado por factores como la evaporación, la limpieza del filtro o incluso las zambullidas de los bañistas. Sin embargo, en otros casos, esta situación se debe a una fuga de agua, la cual puede causar varios problemas graves a largo plazo.

Las fugas en piscinas pueden acarrear graves daños en la instalación, e incluso, en la propia vivienda. Es por ello que, ante cualquier indicio de su presencia, es importante buscar asistencia especializada en la detección, localización y reparación de estas filtraciones, como la que ofrece No Más Fugas.

Soluciones tecnológicas avanzadas para detectar cualquier tipo de fuga No Más Fugas es una empresa referente de Cádiz en la detección y gestión de fugas de agua. Una de sus áreas de especialidad es la detección de fugas en piscinas, las cuales requieren una atención inmediata y oportuna antes de que sus daños proliferen. En ese sentido, sus profesionales ofrecen respuestas rápidas y trabajos urgentes en estos casos. Para ello, cuentan con herramientas tecnológicas sumamente avanzadas, que les permiten localizar y reparar cualquier fuga con precisión y sin necesidad de realizar obras de ningún tipo.

Una de estas técnicas es el gas traza, que se inserta a través de las tuberías para revelar el sitio de la fuga. Otros mecanismos utilizan métodos de detección sensoriales, como las cámaras termográficas. Estos dispositivos permiten analizar la temperatura en el ambiente, para detectar así las fluctuaciones térmicas que suelen ubicarse alrededor de las fugas en piscinas. También destacan los geófonos, los cuales detectan las vibraciones sonoras en la superficie para poder hallar la fuga sin romper o excavar los suelos.

Sin embargo, en ocasiones, el ruido del ambiente dificulta su funcionamiento. Para estos casos, la mejor alternativa es el equipo correlador, capaz de revisar amplias extensiones en la red de abastecimiento mediante un software especializado, que permite buscar directamente las fugas en donde es más probable que se localicen.

Un problema que puede causar graves daños si no se atiende oportunamente Ante las fugas en piscinas, lo más importante es actuar rápido. Este tipo de situaciones puede ser difícil de detectar, pero ante cualquier indicio de su presencia, como humedad o disminuciones drásticas en el nivel del agua, es importante tomar medidas para remediarla. De lo contrario, puede causar varias pérdidas económicas por el excesivo consumo de agua, y si se prolonga, puede causar daños estructurales en el vaso de la piscina, e incluso, en los cimientos de la vivienda. Además, conforme los daños se extienden, pueden llegar hasta otras propiedades, causando graves problemas con los vecinos.

Los servicios de No Más Fugas representan una solución eficaz para detectar a tiempo las fugas en piscinas, y así evitar todas estas posibles consecuencias. Su equipo profesional cuenta con un amplio conjunto de especialistas técnicos altamente cualificados, con amplia experiencia en el área de la detección reparación de fugas, lo que les permite ofrecer un servicio eficaz, oportuno y con altas garantías de calidad y profesionalismo.