El mercado de las salsas fitness, en auge

En la actualidad, muchas personas llevan un estilo de vida saludable y se preocupan por su alimentación. Por este motivo, hay más compañías que apuestan por una oferta de productos bajos en calorías, hidratos, azúcares y grasas. Una de ellas es la empresa FITstore, que cuenta con una marca de productos saludables propios llamada FITstyle, además de la reciente MATCH, que también incluye suplementos como la creatina.

Una de las líneas de esta firma que destaca es la de salsas sin calorías. Estos productos son buscados por un público creciente debido a su sabor y textura, que se caracteriza por un espesor difícil de encontrar en otros artículos de este tipo. Además, consumiendo estas salsas es posible reducir hasta 100 calorías por plato.

Las salsas 0 % grasas de FITstyle Esta línea de productos está integrada por múltiples opciones que sirven para acompañar diferentes comidas. Por ejemplo, la salsa Barbacoa Zero de FITstyle es ideal para acompañar distintos tipos de carnes y una gran variedad de platos más. No contiene grasas, azúcares, malitol ni polialcoholes. Además, es un producto considerado near zero calorías, ya que contiene menos de 3 por dosis.

Otra de las opciones que ofrece esta marca es la Teriyaki Zero, que combina barbacoa con soja y se suele emplear para acompañar distintos platos de inspiración asiática. A su vez, la salsa de ajo y finas hierbas combina a la perfección con distintas ensaladas, pescados y snacks saludables. Todas las salsas de FITstyle son libres de gluten y lactosa. Asimismo, resultan aptas para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas.

En total, esta empresa ofrece 13 salsas distintas que resultan bajas en calorías. De esta manera, es posible consumir kétchup o mayonesa sin producir un aporte significativo a la dieta y consiguiendo un mejor sabor en una infinidad de platos. Esta línea de productos también incluye salsa italiana, picante, rosa, de ajo, alioli y salsa especial para hamburguesas, entre otras opciones.

¿Dónde se consiguen las salsas 0 % grasas de FITstyle? Estos productos están disponibles en la tienda online de FITstore, una empresa con presencia en el mercado de artículos de alimentación saludable desde 2019. Además de la marca propia FITstyle, en este e-commerce es posible conseguir otros productos garantizados que han sido elaborados siguiendo una filosofía similar a la de esta empresa.

Por otra parte, FITstore proporciona atención e informa a sus clientes a través de redes sociales y otros canales. Por último, los pedidos pueden hacerse a través de la tienda online, por Facebook o Instagram, correo electrónico o vía telefónica.

Con las salsas 0 % grasas de la marca FITstyle, disponibles en FITstore, es posible llevar a cabo una dieta saludable y añadir sabor a múltiples platos sin ganar peso. A diferencia de otros productos similares, estas salsas destacan por una textura espesa que las hace irresistibles.