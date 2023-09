Metropolitan School of Panama, un colegio privado internacional de referencia en Panamá

El Metropolitan School of Panama (MET) es uno de los colegios privados en Panamá más reconocidos y prestigiosos. Desde su fundación en 2011, el MET se ha destacado por su enfoque en brindar una educación de alta calidad basada en el modelo educativo del Bachillerato Internacional (IB).

En este artículo, se explorará su historia, la infraestructura, los programas académicos y extracurriculares, y los logros del MET, y se responderán algunas preguntas frecuentes sobre la escuela.

Historia del Metropolitan School of Panama (MET) El MET, también conocido como Metropolitan School of Panama, fue fundado en 2011 por un grupo de padres de familia y educadores que buscaban una alternativa de calidad para la educación de sus hijos en Panamá. Desde entonces, la escuela ha crecido rápidamente y se ha consolidado como uno de los mejores colegios privados del país.

El MET se encuentra ubicado en Green Valley en la Ciudad de Panamá, un campus educativo y tecnológico de 120 hectáreas que alberga a más de 200 organizaciones internacionales y empresas. La ubicación del MET, permite a los estudiantes tener acceso a una variedad de recursos y oportunidades únicas para su educación en un campus de diseño vanguardista y tecnología inteligente, todo ello rodeado de la flora y fauna característica del área.

Infraestructura del Metropolitan School of Panama (MET) El campus del MET cuenta con modernas instalaciones y tecnología de última generación que brindan a los estudiantes un ambiente de aprendizaje ideal. Las instalaciones incluyen edificios de aulas espaciosas y luminosas, laboratorios de ciencias y arte, biblioteca, teatro, áreas deportivas, áreas verdes y espacios comunes para actividades al aire libre.

La escuela también está equipada con tecnología avanzada para apoyar el aprendizaje y la enseñanza, incluyendo pizarras interactivas, computadoras y dispositivos móviles para los estudiantes.

Programas académicos y extracurriculares del Metropolitan School of Panama (MET) El MET ofrece una amplia selección de programas académicos y actividades extracurriculares para sus estudiantes. La escuela se rige por el modelo educativo del Bachillerato Internacional (IB), que se enfoca en el desarrollo integral de los estudiantes y promueve el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la responsabilidad social.

Los programas académicos del MET incluyen preescolar, primaria y secundaria, brindando una educación rigurosa y enriquecedora en todas las áreas del conocimiento, incluyendo matemáticas, ciencias, humanidades, lenguas extranjeras, arte y música.

Además de los programas académicos, el MET cuenta con actividades extracurriculares, deportivas y programas de servicio comunitario para complementar la educación académica. Los estudiantes pueden participar en clubes de robótica, teatro, música, deportes y actividades de liderazgo, entre otras opciones.

Logros del Metropolitan School of Panama (MET) El MET ha obtenido excelentes resultados en las pruebas del Bachillerato Internacional (IB) y ha sido reconocido como uno de los mejores colegios privados de Panamá en varias ocasiones.

Además, muchos de los estudiantes del Metropolitan School of Panama han sido aceptados en universidades de prestigio en todo el mundo, incluyendo universidades de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

Preguntas frecuentes (FAQs) ¿Cómo se compara el MET con otras escuelas privadas en Panamá?

Aunque la comparación entre escuelas privadas puede ser subjetiva, el MET se ha consolidado como uno de los mejores colegios privados de Panamá gracias a su enfoque en la educación integral, su infraestructura moderna y sus programas académicos y extracurriculares de alta calidad.

¿Cuál es el modelo educativo del Metropolitan School of Panama (MET)?

El MET se rige por el modelo educativo del Bachillerato Internacional (IB) Continuum, que se enfoca en el desarrollo integral de los estudiantes y promueve el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la responsabilidad social.

El MET ofrece los 3 programas IB desde los 3 a los 18 años (PYP, MYP y DP). Además de ser la primera escuela en Centro América que fue autorizada para impartir los programas en inglés, a día de hoy sigue siendo el único colegio en Panamá con dicha oferta.

Elegir MET, uno de los mejores colegios privados de Panamá En un mundo donde la educación es cada vez más importante para el éxito en la vida, el Metropolitan School of Panama se ha convertido en una opción de vanguardia para los padres de familia que buscan lo mejor para sus hijos. Con su enfoque en el desarrollo integral de los estudiantes, el MET prepara a sus alumnos para enfrentar los desafíos del mundo y convertirse en líderes responsables y exitosos.

Quienes estén buscando un colegio internacional en Panamá y una educación de alta calidad para sus hijos, el Metropolitan School of Panama (MET) es una excelente opción que brinda una educación de clase mundial y una experiencia educativa enriquecedora y gratificante.