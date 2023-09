Cook & Play, la revolución de franquicias de educación culinaria acelera su proceso de expansión a nivel nacional

La franquicia Cook & Play prevé abrir varios locales, gracias a un modelo que desafía todas las expectativas, siendo pionero en la industria Con un enfoque completamente disruptivo y vanguardista, la reconocida marca Cook & Play va más allá de ser una franquicia de educación infantil, es un proyecto revolucionario. A través de la cocina enseña a los más pequeños crecimiento personal, autonomía, autoestima, creatividad y trabajo en equipo de una manera lúdica y original, además su metodología abarca el aprendizaje de matemáticas, geografía e historia, inclusive en otros idiomas.

La red de franquicias Cook & Play retoma con fuerza su objetivo de crecimiento empresarial mejorando las condiciones de adhesión para emprendedores, y lanzando un concepto al mercado competitivo, pionero y experimentado bajo la guía de sus fundadores Berta Aguirre y Manuel Sanchez.

Desde su fundación, el grupo de educación y ocio infantil ha recibido numerosos premios que reflejan el compromiso y la dedicación de Cook & Play para ofrecer oportunidades excepcionales de emprendimiento.

Acerca de Cook & Play

Cook & Play es una franquicia líder en experiencias culinarias y educativas, comprometida con la promoción de la creatividad, el aprendizaje y la diversión a través de la cocina. Con unos valores corporativos centrados en la cercanía, excelencia e innovación Cook & Play se da a conocer como una oportunidad clara para emprendedores con o sin experiencia en el ámbito. Con formatos flexibles que no requieren local, una inversión mínima y un enfoque en la venta cruzada y los convenios estratégicos, Cook & Play es la elección ideal para los emprendedores que buscan un camino hacia el éxito empresarial mediante el autoempleo.

Oportunidad de emprendimiento con inversión e implantación mínima

Cook & Play se posiciona como una alternativa única de autoempleo gracias a su baja inversión, condiciones de financiación excepcionales con entidades bancarias y sus versátiles costes de implantación. Con dos tipos de formatos disponibles, los franquiciados pueden elegir la mejor opción que se adapte a sus objetivos y recursos. Esta versatilidad se traduce en una entrada al mercado más accesible, lo que permite a más personas convertirse en dueños de sus propios negocios.

Proyección de facturación a través de venta cruzada y convenios estratégicos

Cook & Play no solo ofrece una experiencia educativa gastronómica para los niños, sino que también presenta oportunidades de inversión a través de la venta cruzada de servicios como clases extraescolares, talleres, packs de material, kits promocionales, etc. que maximiza los ingresos de los franquiciados.

Además, Cook & Play realiza convenios estratégicos con escuelas, empresas y organizaciones locales pueden impulsar la presencia y la rentabilidad de cada franquicia. La repercusión de Cook & Play en los premios recientes y entre los usuarios subraya su compromiso con los niños, la cocina saludable, la innovación por lanzar a mercado un negocio testado, pionero y competitivo en la franquicia.