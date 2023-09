El Ayuntamiento de Zamudio instala señales de código más ecológicas

De Lacroix Señalización, suponen un 30% menos de emisiones de C02 y consumo eléctrico y un 26% menos de consumo de agua El municipio de Zamudio, en Bizkaia, ha sido pionero en instalar las nuevas señales de código de Lacroix Señalización, que reducen significativamente la huella ambiental respecto a la gama anterior. Con ello, el ayuntamiento de este municipio da un paso más para seguir impulsando la sostenibilidad y la eficiencia en la señalización urbana. Así, la iniciativa refuerza el compromiso del municipio con el medio ambiente, la eficiencia energética y la economía circular, una línea en la que el Ayuntamiento lleva años trabajando en diferentes áreas.

Las nuevas señales LX3 Plus son señales de aluminio de diseño ecológico. Esto implica que se ha tenido en cuenta la preservación del medioambiente en todo su ciclo de vida, centrándose en las fases con mayor impacto ambiental. Si se compara con la gama anterior de señales de código, Lacroix Señalización ha logrado reducir un 30% el consumo eléctrico, equivalente al consumo de una bombilla LED de 23W durante 100 días. También ha reducido un 30% las emisiones de CO2, lo que equivale a las de un coche diésel recorriendo 22km, y ha bajado en un 26% el consumo de agua, cantidad equiparable a 50 botellas de agua.

Estas cifras se han obtenido del estudio realizado por Lacroix Señalización, que analiza todos los impactos ambientales de una señal; los relacionados con la fabricación, la distribución y el fin de vida del producto durante un ciclo de vida de 10 años.

La nueva gama introduce todas estas mejoras en la sostenibilidad, dando un importante avance medioambiental, y también consigue logros notables a nivel mecánico. En este sentido, la LX3 Plus se ha reforzado con una configuración más robusta del panel, en chapa monobloque, con fijaciones remachadas y materiales optimizados. Todo ello garantiza la perdurabilidad del mensaje de la señal y que de ésta no se desprenden elementos en caso de impacto.

Destaca también la eficiencia en las labores de montaje y mantenimiento, ya que se instala rápidamente y de forma sencilla. También es fácil de almacenar, lo que agiliza la operatividad de los equipos técnicos. La señal se fabrica en la planta de Lacroix Señalización del País Vasco, cuyo origen se remonta al año 1965.

La novedad ha sido muy bien recibida en Europa, al estar en línea con las principales demandas del sector en cuanto a diseño y funcionalidad. Con la instalación de estas primeras unidades se ha lanzado a nivel estatal, donde se prevé también una buena acogida de las señales.

Para el equipo de Lacroix Señalización las buenas expectativas se basan en "el valor añadido de La LX3 Plus, que responde a los retos de movilidad y sostenibilidad que se afrontan en las ciudades. También es un referente en ecodiseño y con los resultados del análisis que hemos realizado podemos decir que es la señal de código más ecológica del mercado".

Lacroix Señalización opera en el ámbito de la señalización de tráfico, dando respuesta a todas las necesidades en este campo: señalización urbana, señalización de obras, señales luminosas, postes de seguridad pasivos, etc. Aporta soluciones innovadoras que den respuesta a los retos de la movilidad sostenible y conectada. Con una larga trayectoria, es el buque insignia de la Actividad City de Lacroix y de su actividad en España.

Lacroix Señalización tiene como misión guiar, optimizar y asegurar el flujo de personas y vehículos en ciudades y carreteras de todo el mundo, integrando las últimas innovaciones digitales.

Empresa familiar de más de 80 años, comprometida con la seguridad vial y la movilidad inteligente, produce en Francia y España y emplea a cerca de 300 personas en 4 centros de producción industrial.

Redacción y difusión: Spb_ servicios periodísticos Bilbao