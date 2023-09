Kalma Digital describe las bondades de desarrollar tiendas online con Magento

Esta plataforma es una opción ideal para empresas consolidadas o para emprendedores de crecimiento acelerado Grandes marcas como Nike, Samsung, Olympus, Canon, Lenovo, Ford y Land Rover entre otras han creado sus tiendas con Magento.

Magento es una de las opciones más completas del mercado para desarrollar tiendas online con grandes experiencias B2B, B2C. Pero también es una de las más costosas y complejas con unas necesidades de servidor mucho mas exigentes.

Al ser un CMS ecommerce de código abierto, permite crear tiendas en línea personalizadas con funcionalidades clave como:

Inventario digital conectado con stock de tiendas físicas.

Gestión y automatización de pedidos.

Gestión configurable y exclusiva de roles de usuarios.

Gestión de contenidos y creación de landing pages para promocionarlas.

Recomendaciones y promociones estratégicas a usuarios.

Base de datos y segmentación.

Analíticas de rendimiento e inteligencia de negocios.

Extensiones de marketing, finanzas y logística de transporte.

Integraciones con otros ecommerce, como Amazon y eBay.

Plataforma escalable e ilimitada.

Reglas de precio en función del destino.

Acceso a API para conexión con terceros.

Plantillas responsive exclusivas para móviles.

Cientos de plantillas y extensiones personalizables y a medida.

Multi-idioma, multi-tienda, multi-dominio y multi-moneda.

Experiencias B2B (negocio a negocio) y B2C (negocio a cliente).

Estadísticas avanzadas sobre ventas, productos, clientes, visitas y carritos abandonados.

Permite conectar con cualquier pasarela de pago.

Permite integrar la planificación de recursos empresariales ERP. Además tiene una completa integración con agencias de transportes como MRW, Nacex, Correos, etcétera para facilitar la gestión de los pedidos.

También permiten ofrecer a sus clientes reglas de descuento tanto de catálogo como de carrito. Descuentos por grupo de cliente, por cantidad de producto, por marca, categoría y atributo del producto.

Se puede decir que es una herramienta escalable, fiable y flexible. Estas ventajas son otras de sus principales fortalezas.

Existen dos opciones: Open Source (gratuita) y Enterprise (de pago). Magento Enterprise tiene un coste anual de unos 18.000€ aproximadamente, más los costes de implementación dependientes del equipo de marketing, diseño, programación y desarrollo principalmente.

Pero no todo son ventajas cuando utilizamos esta plataforma, sobre todo con clientes que tienen escaso presupuesto o expectativas a corto plazo. Las empresas que pretenden desarrollar su tienda con Magento, deben ser empresas con proyectos en ventas superiores o potenciales a los 5 millones de euros y con gran capacidad de inversión.

El costo de desarrollar una tienda en línea con Magento depende de muchos factores. Factores como la complejidad del proyecto, la cantidad de productos en la base de datos, requisitos SEO y requisitos de rendimiento web principalmente. Esto sin contar las continuas interacciones backend y frontend durante los próximos años desde su puesta en marcha.

Sin embargo la mayoría de las empresas de comercio electrónico o desarrollo web especializadas en la creación de tiendas online, calculan los precios de desarrollo con Magento mediante una estimación en función la cantidad de horas que necesitarán invertir en el proyecto, previsión de plazos de entrega según objetivos y lo más importante, tiempo estimado de viabilidad del proyecto. No es lo mismo comenzar a desarrollar una tienda para una empresa con fondos provenientes de inversores capital riesgo que dependen mayormente de rondas de financiación. Que comenzar a desarrollar una tienda para una multinacional, empresa o compañía ya consolidada.

Dentro del comercio electrónico WooCommerce y PrestaShop son opciones más económicas y populares. Aún así cada una tiene sus peculiaridades, sus pros y sus contras dependiendo del tipo de tienda que se requiera.