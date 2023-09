Por qué es importante la responsabilidad social empresarial para las empresas, por ADDAW

A la hora de entender en la actualidad qué es la accesibilidad web, es fundamental considerarla como una práctica inclusiva que garantiza que los usuarios con alguna discapacidad motriz, sensorial o cognitiva puedan navegar sin dificultades por las interfaces de los productos digitales.

Esta inclusión digital, que está regulada legalmente en España mediante la UNE-EN 301549, es uno de los principios que retrata la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para las empresas.

En tal sentido, ADDAW es una organización sin fines de lucro que ofrece su certificado de accesibilidad web para garantizar que las organizaciones cumplan con la legislación vigente y fortalezcan su RSC.

¿Qué es la accesibilidad web y cómo incide en la responsabilidad social corporativa? La accesibilidad es uno de los principios que guían a la responsabilidad social corporativa y establece que tanto las instalaciones físicas de una empresa como su entorno digital deben ser totalmente accesibles para aquellas personas con alguna minusvalía física, auditiva, visual, cognitiva, neurológica o con otros inconvenientes de cualquier tipo.

La RSC, dentro de un marco genérico, es un compromiso que las organizaciones deben asumir para actuar de forma ética, responsable y sostenible, gestionando los impactos que su actividad genere hacia la sociedad, los empleados, los clientes, la familia, la comunidad local y el medio ambiente.

Hoy en día, resulta esencial que una compañía pública y privada o portal web cumpla con las políticas de accesibilidad e inclusión – acorde a los estándares sociales – no solo por una cuestión altruista o de proyección positiva de una imagen socialmente responsable, sino también para evitar posibles sanciones financieras y multas por incumplimiento de la legislación imperante.

En la misma línea, la RSC implica un carácter pluridimensional porque involucra a distintos ámbitos de gestión de una empresa y conlleva múltiples beneficios como incrementar la motivación y fidelidad de los trabajadores, reforzar la reputación social y atraer más posibilidades de inversión, entre otras cosas.

La accesibilidad web, en efecto, es una manifestación de la responsabilidad social empresarial que procura asegurar para aquellos usuarios en situación de vulnerabilidad una igualdad de oportunidades en torno a los distintos servicios e información existente en internet.

Fortalecer la RSC con un certificado de accesibilidad web La Asociación para la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web (ADDAW) es una organización sin ánimo de lucro que destina sus esfuerzos a la lucha por el derecho a la accesibilidad digital. Su principal objetivo es velar porque todas las personas, independientemente de que presenten o no alguna discapacidad, puedan navegar en internet y acceder a diversos servicios en igualdad de condiciones.

Al mismo tiempo, ADDAW no solo busca ejecutar una labor de concienciación social, sino también generar un directorio de webs para que todos los usuarios tengan conocimiento de aquellos portales que se preocupan por ser accesibles; al igual que realizar auditorías de accesibilidad para asegurar que todas las empresas cumplan con las normativas y estándares exigidos.

Por último, en su objetivo de llevar las prácticas inclusivas a todos los sitios de internet, la asociación dispone de un sello distintivo de accesibilidad que les permite a las personas identificar si una web es accesible o no y que es una forma simultánea de potenciar la responsabilidad social empresarial.