Sabatic Fest acoge lo mejor del pop contemporáneo con Maldita Nerea, La La Love You y Nena Daconte

Reunir a tres bandas nacionales del pop para ofrecer una velada inigualable es algo que solo podía hacer Sabatic Fest. El próximo 17 de septiembre, el pop será el protagonista del autocine Málaga con la actuación de tres de las bandas más reconocidas por el público español: Maldita Nerea, La La Love You y Nena Daconte.

Las entradas parten desde 30,25 euros en zona general y hay posibilidad de adquirirlas para la zona de front stage. Además, durante el evento cabe la posibilidad de que los artistas concedan encuentros con los asistentes, los conocidos como meet&greet, que se sortearán entre todas las personas que hayan adquirido una entrada.

Maldita Nerea es una banda de pop rock nacida en Murcia y liderada por el carismático Jorge Ruíz Flores. Desde que cosecharan su primer gran éxito El Secreto de las Tortugas, allá por 2007, lo de estos chicos ha sido un no parar. Y tanto es así, que no solo son conocidos en el panorama musical español, sino que también lo son en Latinoamérica.

La La Love You es un grupo de pop punk originario de Parla (Madrid), localidad que tiene una gran tradición rockera. Con tres discos a sus espaldas, su single El Fin del Mundo, que ya alcanza más de 75 millones de reproducciones en Spotify, les procuró un merecidísimo Triple Disco Platino.

De dulce voz y letras fresquísimas, Nena Daconte es una de las bandas más consolidadas del pop autóctono. Liderada por Mai Meneses, a quien seguramente se recuerde por haber sido una de las primeras participantes del concurso Operación Triunfo, han sido nominados en premios, tan importantes, como los MTV European Music Awards.

Así, el próximo 17 de septiembre, gracias a Sabatic Fest, se tendrá la oportunidad de bailar al ritmo de las agrupaciones más deliciosas y divertidas del pop español.

El festival del verano de 2023 El festival Sabatic Fest ha llegado a Málaga con la firme intención de ser un referente en cuanto a la forma de vivir los festivales y la música en la capital de la Costa del Sol. Su punto fuerte no es solo la cantidad de estilos diferentes que reúne en los artistas, que van desde el pop hasta los artistas con más seguidores en estilos latinos y urbanos. También ofrece alternativas de ocio tras los conciertos, como las afterparties a cargo de Boombastic, Bresh, Mix And Noise y otros muchos artistas.

El espacio donde se desarrolla, en Autocine Málaga, ofrece la posibilidad de vivir una experiencia completa que incluye gastronomía, bebidas, tatuajes, zona de relax, proyección de arte digital y creadores y artesanos locales. Todo ello apto para personas de cualquier edad: jóvenes, familias con peques, parejas o grupos grandes y pequeños.

El remate final de Sabatic Fest será la reconocida fiesta Yo fui a EGB, que contará con la presencia de Sabrina, Boney M, La Frontera, Javier Ojeda de Danza Invisible, Vicky Larraz, Tam Tam Go, Los Manolos y Orquesta Mondragón. El show promete ser un éxito, y no solo porque esté presentado por Corbacho, sino también por las ganas de toda una generación de revivir éxitos musicales de este nivel.