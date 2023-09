Servicios de reparación de consolas con Mundo del Móvil

A causa de su uso reiterado, las consolas, como cualquier dispositivo electrónico y tecnológico, suelen sufrir accidentes o problemas de funcionamiento.

Sin embargo, no se trata de aparatos baratos como para reemplazarlos por otros nuevos habitualmente.

Por ello, la reparación de consolas es uno de los servicios más demandados hoy en día. Entre la amplia gama de opciones y de empresas que ofrecen estos servicios actualmente, siempre hay que escoger una de confianza, que asegure una reparación eficiente, económica y rápida.

Una alternativa recomendable en este contexto es Mundo del Móvil. Esta empresa dispone de un equipo experto en la reparación de todo tipo de consolas, como PS5, PS4, XBox, Nintendo Switch, Nintendo Switch Oled, Wii o cualquier otra consola desde 29 €. Además, sus servicios se pueden solicitar de forma online, facilitando todo el proceso a los usuarios.

Mundo del Móvil brinda un servicio técnico especializado en la reparación de consolas de Playstation y Nintendo. Aseguran un arreglo en 24/48 horas en Madrid y a un precio muy económico. Asimismo, trabajan en toda España en 72 horas.

Algunos de los problemas más comunes de consolas que reparan en Mundo del Móvil Desde el equipo de esta empresa, aseguran que los problemas más comunes que solucionan son: cuando una consola se calienta, suena mucho, tiene luz azul o morada, no se conecta al wifi, no se apaga o no se enciende, no carga, etc.

Desde Mundo del Móvil, ofrecen un servicio de reparación de todo tipo de consolas (PlayStation 2, PlayStation 3, PS4, PS5, XBOX, Nintendo DS, Nintendo Switch). Presentan un amplio catálogo de reparación, ya que no solo arreglan consolas, también los diferentes periféricos como mandos, pantallas de videoconsolas portátiles y todo tipo de problemas que produzcan que tu videoconsola no funcione correctamente.

A consecuencia de que cada vez los componentes de las consolas son más complejos, no se aconseja confiar el arreglo de una consola a cualquier técnico. Es por ello que en Mundo del Móvil cuentan con equipo de especialistas en la reparación de videoconsolas en Madrid, con buena maquinaria y recambios originales para dejar la consola como nueva.

Servicios con garantía Mundo del Móvil repara los dispositivos de forma urgente en el mismo día, sin cita previa y con garantía sellada. Recogen y envían a toda España por MRW o en Madrid con repartidores propios. Además, financian la reparación sin intereses.

Se trata de una empresa verificada y/o avalada por consumo y confianza online, con un gran equipo que asesorará a sus clientes en todo momento. La empresa ofrece un presupuesto gratuito y sin compromiso en su tienda de reparaciones en Madrid.

Los interesados pueden visitar su web para consultar los modelos que disponen para reparar y también todas las buenas opiniones de los clientes que ya han contratado sus servicios.

Por otro lado, es importante destacar que actualmente Mundo del Móvil cuenta con más de 12.666 reseñas positivas en Google, en las cuales los usuarios destacan el buen servicio que proporcionan los trabajadores de la firma. Uno de ellos asegura: "Profesionales. Muy contento con la atención recibida por el personal".